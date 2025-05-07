緯軟：今年營收溫和成長 積極耕耘人形機器人等新領域

緯軟今年看溫和成長。圖為董事長蕭清志。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯創軟體（4953）董事長蕭清志今日表示，緯軟目前的營收主力仍是中國互連網客戶，將積極開拓電競、人形機器人、醫療健康等第二成長曲線，拓展新藍海，目前電競客戶在20家以下、人形機器人客戶則已有3家，因剛起步、估將快速成長，今年整體仍看溫和成長。

緯軟第一季營收為26.42億元、年增9%，創歷年同期新高，毛利率14.6%，相對去年同期下滑，主因是季節性因素及互連網業務營收比重提升所至，稅後淨利1.10億元，年減17.5%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。針對營收組成，微軟第一季以互連網業務佔比34%最高、IT高科技佔比22%、金融佔比18%、新能源汽車佔比12%、製造佔比7%，其他業務則佔7%。

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蕭清志說明，目前緯軟將互連網、新能源車等核心業務定義為第一成長曲線，因總經環境、以及新能源車產業波動，今年估維持穩健經營，至於電競、人形機器人與醫療健康則是第二成長曲線，新領域的總體需求量體、客戶需求量相對既有業務少，但毛利率較好，會積極拓展，AI商機同樣積極切入。

緯軟有7成營收來自中國市場，在美國總統川普上任後，美中再次啟動貿易與關稅戰，也對企業資本支出規劃形成影響，對此蕭清志指出，緯軟從2019年疫情時期即面對類似狀況，營運韌性已經很強，並轉向以積極與穩健來調整營運狀況，且佔比最高的互連網領域是內需，市場需求仍在成長。

至於近期新台幣匯率波動，緯軟財務長暨發言人長育禎則表示，雖然會有一定影響，不過因為緯軟在中國營收比重高、因此人民幣的升貶影響較大，緯軟密切關注，至於佔營收比重約7%的日本市場則受日幣波動影響，但左右力道尚可，美國營收比重則更小。

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