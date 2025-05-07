信紘科Q1獲利創高 股價反大跌

信紘科（6667）第1季營收與獲利創單季歷史新高，每股稅後盈餘繳出3.34元的佳績。圖左6為董事長簡士堡。（信紘科提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體廠務供應系統整合廠信紘科（6667）第一季營收與獲利雖創單季歷史新高，每股稅後盈餘繳出3.34元的佳績，但公司擬辦理現金增資發行新股、也要辦15億元的銀行聯貸案，衝擊今股價大跌16元、跌幅7.8%，收189元。

信紘科董事會昨通過今年第一季財報，合併營收13.54億元，毛利率22.13%，稅後盈餘1.54億元，每股稅後盈餘3.34元，單季營收與獲利皆創新高。

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不過，信紘科董事會昨並決議將辦理現金增資發行新股，發行股數暫訂介於266.72萬股至333.4萬股。

信紘科表示，為充實營運資金，將辦理現金增資發行新股。實際發行價格與募集金額俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定與證券承銷商依當時市場狀況共同議定。

此外，信紘科董事會決議通過銀行聯貸案，為償還金融負債暨充實公司及子公司中期營運資金，信紘科董事會決議擬向以台新國際商業銀行為管理銀行聯貸銀行團申請籌組5年期聯合授信新臺幣15億元，且管理銀行並得視聯貸案籌組情形於20%範圍內調整總額度。

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