職災重建中心改組 勞動部次長李健鴻任董事長 執行長李柏昌接任

重建中心召開第二屆第一次董監事聯席會議，勞動部次長李健鴻接任董事長，執行長由李柏昌接任（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「勞工職業災害保險及保護法」111年5月1日上路，勞動部也成立財團法人職業災害預防及重建中心，提供更多職災勞工協助，重建中心至成立今已滿3年，日前進行第二屆董事、監察人改組，由勞動部政務次長李健鴻擔任董事長。原任執行長何俊傑因個人生涯規劃請辭，董事會通過由現任勞動及職業安全衛生研究所所長李柏昌擔任執行長。

勞動部指出，勞動部３年前成立重建中心，透過公私協力方式，持續擴大對職災勞工的服務量能，陪伴職災勞工健康重返職場。

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職災重建中心董事、監察人均由勞動部遴聘，共有董事15人、監察人3人，由勞動部政務次長李健鴻擔任董事長。新任董監事成員涵蓋職業安全、職業衛生、勞工健康、職業傷病診治、職災勞工重建、法律及政府實務等七大領域，同時兼顧勞資雙方代表性。

會中也針對原任重建中心執行長何俊傑，因個人生涯規劃請辭的職缺，由李健鴻提名現任勞動及職業安全衛生研究所李柏昌所長擔任執行長，經董事會同意後正式聘任。

新任執行長李柏昌為國立高雄應用科技大學土木工程系博士，具豐富的公職經驗，曾任勞動部職業安全衛生署副署長，為現任勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長，歷練完整，行政經驗豐富。

勞動部指出，李柏昌上任後，將依「財團法人職業災害預防及重建中心捐助章程」規定，向董事會提名臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院環境及職業醫學部黃敬淳主任擔任副執行長。

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