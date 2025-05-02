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名師解盤》蔡明翰：指數補漲避免追高 靜待下週晶片關稅結果

2025/05/02 14:56

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美國首季GDP意外下滑，最主要因素還是因為在關稅出爐前，市場搶運潮帶動整個貿易逆差大幅擴大，經濟面出現數字轉弱跡象，市場預期，第2季因為關稅開徵後，搶運潮明顯縮減，第2季貿易逆差縮減後，經濟層面還是會維持比較正向格局，對於國際股市衝擊相對有限，回到財報部分，看到微軟跟META財報優於市場預期，展望維持樂觀氣氛，導致昨天美股持續震盪走高。

亞馬遜和蘋果在盤後公布展望相對保守，盤後小幅下跌，但整體看到美國4大雲端業者對於資本支出，維持高檔，甚至還在持續上修，帶動週五台股相對強勢，在51假期後出現落後補漲格局，導致加權指數跳空開高震盪走高，成交量能顯著擴增，代表市場氛圍轉為樂觀氣氛，盤面結構看到，AI電子權值股強勢的狀況下，擴散到整體電子族群，包含相關零組件，及電腦週邊，都出現強勁表現，甚至到了AI需求較大的能源、重電和綠能也都強勢表現，整體市場氛圍確實有轉為相對樂觀。

回過頭來看，4月中台積電法說就提及，AI需求仍相對強勁，對於下半年看法仍樂觀，當時就已經暗示美國4大雲端業者，應該還是維持高資本支出，但當時受關稅議題，市場氛圍相對保守，加上不斷傳出微軟和亞馬遜在伺服器有退出動作，市場擔憂，AI需求可能呈現下滑格局，但陸陸續續4大雲端業者確認整個需求強勁，資本支出維持高檔下，整個台灣AI相關族群，會有落後補漲機會，帶動整個指數持續震盪走高，但要提醒投資人，如果就川普所言，下禮拜很有可能晶片關稅出爐，對於半導體產業可能會有一定影響性，尤其就川普近期動向，川普很有可能在晶片關稅拉高稅率，逼迫台積電或台灣政府協商讓利，所以下週晶片關稅若出爐，對於台股可能還是有蠻大壓力。

建議投資人，指數快速補漲時間點，應該要避免追高，長線雖然認為最大利空已過，但漲多情況下，應該要避免追高，等到指數震盪拉回時間點，再分批逢低布局，但無論如何，手邊起碼要有2~3成現金，等待最終利空，也就是晶片關稅出爐，做加碼動作。

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