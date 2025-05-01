舌戰藍白立委 郭智輝：5/18電價有漲就下台

立委張啓楷預期5月17日核三廠2號機除役後，電價會變貴，郭智輝拿烏紗帽對賭，「5月18日看電價有沒有漲，如果5月18日那一天電價有漲，我下台」。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝今在立法院經濟委員會上就核電議題與藍白立委交鋒，針對立委預期5月17日核三廠2號機除役後，電價就會變貴，郭智輝拿烏紗帽對賭，「5月18日看電價有沒有漲，如果5月18日那一天電價有漲，我下台」。

民眾黨籍立委張啓楷強調，核管法17日就要通過，屆時必須讓核三廠延役、重啟核電，否則就是「耍嘴皮子部長」講話不算話。

請繼續往下閱讀...

郭智輝回應，「經濟部長能夠講話不算話嗎？」，並非在耍嘴皮子，而是政府必然是在法規之下運作，核管法最後修法版本的樣貌目前未可知悉，如果是法規，政府必然依法行事，但只要跳脫法律的框架還是無法執行，絕對不會踰越法律，無法像委員所說的「閃避一下就過得去」。

張啓楷續說，用過的燃料棒可放在乾貯槽長達50年，美法日韓多國皆是把核廢料放在乾貯槽。對此，郭智輝表示，這要由技術部門確認，每一個國家所買的設備機種規格都不會一樣，每一台機器所用的鈾燃料棒都是訂作的，處理方式各有不同。

張啓楷反問，全世界都可以處理，就只有台灣不能處理？這也太怪了吧？郭智輝回應，「委員你現在又在講話術了」，台灣是在尋求可以處理的方式。

張啓楷又指，去年核三廠1號機除役後，經濟部就與麥寮火力發電廠續約，難道不會對空氣有影響嗎？郭智輝強調，「請問你有看過契約過嗎？」從來就沒有講過燃氣是零碳，與麥寮續約是契約行為，政府不能違背契約，更不滿表示，「你又在竹篙湊菜刀（胡亂拼湊）」，並頻頻苦笑搖頭。

張啓楷還預期5月17日進入非核家園後，電價會變貴。對此，郭智輝拿烏紗帽對賭，「5月18日看電價有沒有漲，如果5月18日那一天電價有漲，我下台」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法