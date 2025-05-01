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國民黨質疑政府繞過監督 讓撥補台電預算借屍還魂

2025/05/01 14:46

行政院提出4100億元特別預算規模的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中有1000億元用於撥補台電公司。（資料照）行政院提出4100億元特別預算規模的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中有1000億元用於撥補台電公司。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕行政院提出4100億元特別預算規模的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中有1000億元用於撥補台電公司，國民黨今日質疑，難道掩蓋「綠共」無能執政，要比拯救產業重要？該黨痛批政府是想把立法院刪減的撥補台電預算借屍還魂，繞過監督。

　國民黨表示，立法院先前刪減撥補台電公司預算，是希望政府正視能源政策錯誤，處理撥補無底洞的問題，而且美國商會對台灣供電穩定與否，曾經多次表示憂慮，美國在台協會處長谷立言也表示，美國在核能方面可以提供台灣可靠協助，但「綠共政府」不但毫無檢討，更變本加厲想將刪減的經費借屍還魂。

　國民黨指出，核電歸零後，火力發電占比將達近85%，台灣將面臨仰賴高污染、高風險發電的窘境，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝連哄帶騙告訴民眾電夠用，但根據台電員工、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法說，台電不只虧損嚴重，這3年來平均每1分鐘賠32萬元，更被發現近日開始動用老舊的緊急備用機組來應付不足的電力量能。

　國民黨說，卓揆與郭智輝可以繼續「大燒錢、大廢話」，是因為背後有賴清德總統護航，能源政策走入死胡同，就是因為執政者根本無心改革。

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