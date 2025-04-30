關稅恐讓「中國丟1千萬份工作」 美財長：責任在北京

美中關稅戰持續膠著。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向中國徵收高關稅，儘管美方宣稱已接到中國領導人習近平的電話，但中方多次否認。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）29日預測表示，隨著美中關稅問題緊張局勢升級未解，恐讓中國損失1000萬份工作。

根據《福斯商業新聞》（Fox Business）報導，貝森特於週二在白宮對記者表示，「我認為，從長遠來看，中國的關稅政策（指美國施加的關稅壁壘）將難以為繼。我這幾天看到一些非常驚人的數字，如果目前的情況持續下去，中國可能會迅速失去1000萬個工作機會。即使關稅有所降低，也可能損失500萬個工作。」

請繼續往下閱讀...

貝森特強調「別忘了，我們是入超國，他們對我們出口的商品數量是我們對他們出口的五倍，所以解除關稅的壓力最終會落在中國身上。對他們而言，這些關稅是無法長期承受的。」貝森特強調，兩國貿易因關稅被叫停的最大損失方是中國，對方將難以長久持續承受有關損失。

貝森特同時透露，美國與印度，甚至其他亞洲國家，有望很快達成貿易協議。他表示「印度在協議談判上表現得最為積極。如我所說，副總統范斯上週訪問了印度。我認為他和莫迪（印度總理）之間取得了很好的進展，所以我認為我們很快會聽到一些關於印美貿易協議的消息。」貝森特也指出，與南韓和日本的談判也在推進中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法