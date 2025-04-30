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第11屆上櫃公司治理評鑑出爐 8家連11年蟬聯前5％

2025/04/30 17:39

櫃買中心今日公告第11屆公司治理評鑑結果。（資料照）櫃買中心今日公告第11屆公司治理評鑑結果。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告第11屆公司治理評鑑結果。在上櫃公司當中，被選為最高平等「前5%」的公司共有39家，其中穩懋（3105）、新鼎（5209）、世界（5347）、中光電（5371）、中美晶（5483）、元大期貨（6023）、頎邦（6147）及崑鼎（6803）等8家為連續11屆入榜。

精剛（1584）、信驊（5274）、長科*（6548）及宏捷科（8086）4家則是首次進榜前5%。

櫃買中心說明，本次評鑑依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%共7個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。

上櫃公司當中，拿到前5%的公司共39家、6%至20%的公司共117家、21%至35%的公司共116家、36%至50%的公司共118家、51%至65%的公司共116家、66%至80%的公司共116家、81%至100%的公司共156家。

櫃買中心進一步說明，透過主管機關發布的各階段公司治理藍圖、以及各單位持續不斷努力下，已逐步引導企業建立相關制度，近年上櫃公司在2月底前公布年度財務報告、揭露英文年度財務報告、設置至少一名女性董事及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長。

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