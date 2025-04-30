00878預估配息0.47元 最後申購日5/16

00878今公告第2季第1階段預估配息0.47元，除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，股息將在6月13日發放。（資料照，國泰投信提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕全台ETF受益人數最多的國泰永續高股息（00878）今公告第2季第1階段預估配息0.47元，以今日收盤價20.31元計算，單次配息率2.31%，年化配息率達9.26%。除息日為5月19日，最後申購日為5月16日，股息將在6月13日發放。

國泰投信指出，00878在川普上任後，歷經市場震盪環境仍能持續成長，今年以來規模及人數齊增，受益人自155萬人增加至172萬人，基金規模自去年底的3763.20億元，增加至4月29日的4154.74億元，投資人逢低加碼，讓00878成為這波股災下，少數還能逆勢增長的ETF。

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00878基金經理人游日傑表示，00878結合ESG及配息機制，精選標的強而有力，且重視產業分散，其中半導體、電腦及周邊設備、金融保險族群各佔約2成，成分股包括聯詠、聯發科、華碩、聯電、中信金等等，科技類股扮演投資組合中的進攻角色，金融保險類股則是絕佳的下檔支撐力，還有內需重要族群電信股，都為00878帶來產業輪動的最大優勢。

游日傑說明，00878指數的成分股權重分配是採調整後殖利率加權，真正聚焦高息股，而基金產業分散的優勢，在這波股災中可見真章。

根據集保結算所統計，2025年以來00878受益人數每月持續增長，目前已有逾172萬的受益人力挺，規模則逾4千多億元，去年更調降保管費，由每年的0.035%調降至0.03%，讓百萬受益人都能以更低的投資成本，加入金融理財的行列。

游日傑進一步指出，受到川普關稅戰衝擊，全球股市局勢不穩定，投資難度倍增，提醒投資人將雞蛋分開放，善用00878就是方法之一。他分析， AI趨勢不變下，未來市場需求會從半導體逐步落地至更多終端裝置應用，如AI PC及手機等，屆時半導體與電腦周邊產業得以接棒演出， 00878也可望間接受惠，未來表現可以期待。

針對第2季迎來多檔高股息ETF換股高峰，國泰投信提醒投資人，應提前檢視投資清單中的ETF成分股的持股重複性是否過高，因集中度高的持股於換股旺季時，可能會有「成本互相疊加」的隱性成本，而目前市場處於低檔，高股息ETF若喊出過高的配息率，猶如在進行變相停損，選擇高股息ETF時，應留意「產業分散性」、「成分股是否重疊」，以及不合理的息率等。

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