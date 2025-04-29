震撼！阿里巴巴創辦人馬雲疑協助中共 勸誘商人對付落馬政客

阿里巴巴創辦人馬雲，傳出曾勸誘商人協助當局偵辦孫力軍。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕阿里巴巴創辦人馬雲，傳出曾在2021年打電話勸誘遭中國通緝的商人H（化名），要求對方協助當局偵辦孫力軍一案，並承諾H的問題將一筆勾銷，至於孫力軍的來頭可不小，他曾任中國公安部副部長，2020年因涉及受賄、操縱證券市場、非法持有槍械等罪嫌落馬，2022年被判處死緩。

據《衛報》報導，H是出生在中國的新加坡公民，2020年居住在法國波爾多時，因涉嫌金融犯罪被中共通緝，中國還透過國際刑警組織對其發布紅色通緝令，法國當局因此沒收了H的護照，考慮是否要將他引渡。

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和馬雲認識多年的H，於2021年4月接到馬雲打來的電話，希望H能協助指控孫力軍，若配合的話就能解決H目前所面臨的困境。馬雲在電話裡表示，中國官員保證若H回來中國，那麼就可以獲得豁免的機會。

事實上，馬雲當時的處境也不好，他2020年10月在一場演講中批評了中國的金融監管機構，隨即從公眾視野中銷聲匿跡，後續阿里巴巴還被裁罰182.28億元人民幣（約新台幣836億元）。

因此，馬雲在電話中忍不住抱怨H把他捲入這起事件，沒過多久又打給H的律師重申中國的條件。不過，H委任律師傑瑞德-羅德里格斯（Clara Gérard-Rodriguez）指出，假如H回到中國，還是會被逮捕並且可能遭受酷刑，直到同意作證針對孫力軍為止。

另外，中國也有濫用國際刑警組織紅色通緝令的跡象，中共當局會利用通緝令在全球尋找嫌犯的下落，並對其施壓讓其「自願返國」，例如以嫌犯的親屬進行威脅，H的家人當時就在中國被捕。

2021年7月，H的律師朝著「中國提出引渡是出於政治目的」進行辯護，順利讓波爾多法院駁回引渡請求。國際調查記者同盟（ICIJ）的「中國目標（China Targets）」團隊，近來取得法庭文件才讓本案曝光。

這個團隊的計畫之一就是曝光中國政權追蹤、鎮壓海外異議人士的手段，包括英國《衛報》、法國《世界報》的記者都有參與調查。

在《衛報》向中國駐英大使館詢問此案時，使館發言人強調中國絕對沒有跨國打壓異議分子，並且始終尊重各國主權、依法與各國進行司法合作，馬雲對此則暫未回應。

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