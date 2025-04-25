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竹市在地米粉業者品牌疑遭仿冒 老鍋米粉聲明NOMMii 商標原創性

2025/04/25 16:52

老鍋米粉推出的新商標品牌疑遭仿冒。（記者洪美秀攝）老鍋米粉推出的新商標品牌疑遭仿冒。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市在地超過50年的米粉業者老鍋米粉今天指出，公司新創設計的NOMMii商標品牌早在 2023年就公開推出，並拓展到歐洲及亞洲市場，但今年4月初參加新加坡的食品展時，發現新加坡有業者也使用幾乎相近的商標及設計做為產品商標，有感於426是智慧財產日及427是世界設計節，今天公開發表已推出的原創商標產品，期透過正面出擊，提供消費者辨識，也讓台灣在地的米粉品牌能立足台灣且行銷海外。

老鍋米粉郭姓業者指出，公司在2023年就請韓裔設計師設計新商標品牌，並在2024年5月到歐洲參展後就申請歐洲商標，此品牌主要是以乾拌麵品牌為主，但推出此品牌後在去年11月就發現有新加坡的食品業者，也推出極相似的商標Nommi 做該公司的商標品牌，在發現此狀況後，有寄信給這家公司詢問，但僅得到純屬巧合的回覆。

沒想到今年4月參加新加坡的食品展時，竟有菲律賓廠商提出疑問，認為該公司產品與新加坡的產品商標很類似，因此為證明該公司的商標設計是原創，且早在2023年就已推出及2024年就在國際食品展上使用，也為證明台灣產品的原創及設計力，已在新加坡及台灣和美國申請商標。

老鍋米粉聲明NOMMii 商標的原創性，籲消費者認明商標品牌。（記者洪美秀攝）老鍋米粉聲明NOMMii 商標的原創性，籲消費者認明商標品牌。（記者洪美秀攝）

老鍋米粉業者指出，公司新推出的NOMMii 是原創商標，但卻與新加坡廠商的品牌很相似，包括品牌名稱（甚至小寫的「i」）、視覺識別（如色彩配置、Logo 風格、字體）、以及文案語言。這樣的重疊，已超出「巧合」的範疇。該公司雖不想透過法律進行國際商標訴訟，但期透過正面聲明，提供消費者辨識資訊，同時也以深耕台灣的米粉品牌為榮，並呼籲消費者認明該米粉新商標，同時表達設計力及智慧財產的重要。

老鍋米粉業者強調是以善意的態度處理這件事，也希望設計的原創商標能獲得尊重與保護，未來不排除拓展新加坡市場，期透過公開說明，保護台灣的原創設計商標。

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