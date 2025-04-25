前途茫茫？晶片大神預言「它」將被AI全數取代

AI 處理器開發商 Tenstorrent 執行長凱勒（Jim Keller）認為，AI將取代所有傳統軟體。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳奇晶片設計師、英特爾前首席矽工程師凱勒（Jim Keller）接受韓媒訪時直言，人工智慧（AI）將取代所有傳統軟體，就像光碟消失、智慧型手機取代電腦一樣。

凱勒現在擔任 AI 處理器開發商 Tenstorrent 執行長，他接受《朝鮮日報》專訪時談及AI晶片的未來等議題。凱勒認為，AI是一項極為迷人且具顛覆性的技術，雖然可能會加速貧富差距和企業規模差異，也會為人類創造新的機會。

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被問及曾預測AI將取代所有傳統軟體一事，凱勒重申，「我對此充滿信心，就像光碟消失、智慧型手機取代電腦一樣，AI將迅速取代傳統軟體」。過去，人類需要編寫數千行程式進行語音識別，現在AI可以透過神經網路識別語音，傳統程式將被AI產生的程式取代，並由人類進行審核。

凱勒還給想從事AI工作的年輕工程師建議，他說，AI目前是一個非常新的領域，有很多東西要學習，現在是深入研究的好時機。然而，大公司的工程師通常專注於開發舊產品的新版本，這使得學習新事物變得困難。這種情況可能在1、2年內還好，最終還是需要尋求新的挑戰。

凱勒建議想從事AI工作的年輕工程師多多深入學習。（法新社）

面對AI快速發展，該如何教育下一代？他建議，我們應該教授藝術和基礎科學，基礎永遠是最重要的，高中教寫程式，大學教CAD（電腦輔助設計），簡直是瘋了。他回憶，自己讀大學的時候，從未學過電腦科學或建築，並稱「我學的是物理、電子工程和19世紀50年代的電磁學理論，以及17世紀的微積分、天文學、生物學和哲學，還讀過古希臘哲學和《孫子兵法》」。

凱勒的公司 Tenstorrent正準備推出 Grayskull 的下一代產品 Quaxar，該產品將在德州的三星新代工廠生產。至於選擇三星而非台積電的原因，他說，此前，台積電負責生產我們的6奈米晶片，而三星將負責生產我們的下一代4奈米Quaxar，「兩家公司都贏得了我的信任」。

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