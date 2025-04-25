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直擊日本科技大展IT Week 「台灣LV包」、國旗現蹤場館

2025/04/25 10:18

台灣雲服務館以「茄芷袋」作為贈品，吸引不少日本參展民眾停留。（記者徐子苓攝）台灣雲服務館以「茄芷袋」作為贈品，吸引不少日本參展民眾停留。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／東京報導〕Japan IT Week本週4月23日至25日在東京國際展示場舉行，台灣政府也協助業者組團搶攻日本訂單，首次在該展設立台灣館。本報記者直擊，除了輸出資安技術等硬實力外，場館中也出現有「台灣LV包」之稱的茄芷袋、國旗等台灣元素。

IT Week是日本最大的科技展之一，相關公司齊聚一堂，進行為期3天的商業媒合，主題包含：軟體和應用程式開發、物聯網和邊緣運算、資安、資料中心、IT人才短缺對策等，每年在日本舉行4次，去年共有超過10萬名專業人士參加，其中在東京舉辦的春季場，是參展商最多、參觀買主也最多的一場。

今年台灣在IT Week中設立2大場館：資安館、雲服務館，都是由數位發展部數位產業署協助台廠參加，具有官方色彩。因為日本市場大又鄰近，且對資安、雲端服務需求快速成長，成為台灣政府和廠商重視的海外市場，透過這樣的展會，加速台灣新創拓展日本客戶或代理商。

台灣資安館名稱是「Cybersecurity Team Taiwan」，由台灣資訊安全協會率領9家廠商進駐，全都是自主研發的產品和技術，包含零信任、AI防禦、加密驗證和端點防護等。駐日代表李逸洋還特地出席開幕儀式展現支持，希望能深化台日資安合作。

值得注意的是，此次資安館中秀出好幾面國旗，在國際場合中較為少見，尤其也有不少中國廠商參展。過往台灣在國際場合時常受到打壓，難以展現任何與主權有關的文字或符號，有業者透露，先前參加其他國家主辦的展覽，主辦方為了避免中國抗議，曾臨時要求台灣不要露出國旗，但因為日本與台灣友好，這次IT Week中，資安館中張貼國旗並未遭到禁止。

台灣雲服務館名稱是「Cloud Service Team Taiwan」，由中華民國資訊軟體協會帶領8家業者參加，展示內容涵蓋AI客服、CRM系統、數位行銷與數據分析。

有趣的是，工作人員準備了深受台灣長輩喜愛、實用性高又具備台灣特色的「茄芷袋」作為贈品，吸引不少日本參展民眾停留。

根據記者觀察，多數參展商介紹時以日文為主，英文十分少見，顯示IT Week受眾仍瞄準日本國內廠商。此外，提到IT強國，一般會想到歐美等先進國家，但特別的是，IT Week可以看到幾個開發中國家特地前來設館，例如孟加拉、斯里蘭卡等。

孟加拉館的參展商告訴記者，因為日本面臨人口老化，許多行業出現人力短缺，孟加拉在其中看到巨大的潛力，希望將國內的技術人才輸出到日本。孟加拉政府近年鼓勵產業多元化，除了傳統的皮革、農業之外，也朝IT領域發展，因此工程師人數越來越多，而另一方面，日本政府也提供很多獎學金給孟加拉學生，這些學生在日本讀書、學習語言、就業，兩國形成人才供需的合作關係。

台灣資安館中張貼好幾面國旗，並未遭到主辦方禁止。（記者徐子苓攝）台灣資安館中張貼好幾面國旗，並未遭到主辦方禁止。（記者徐子苓攝）

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