工作別再硬擠假笑了！心理學家警告：正在毀掉你的職場信任感

過度友善文化常態存在於大多數人的職場上，常用比如過度微笑、無意義地稱讚別人的方式，只是為了讓自己和對方「看起來」舒服。（情境照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人在職場裡都習慣於一種「過度友善」的文化，不過心理學家建議，在工作時不要過度友善，而是要講求誠實回饋，否則反而會破壞有效溝通與信任。

《CNBC》報導，社會心理學家韋斯特（Tessa West）表示，社交不適是普遍存在的現象，而在職場上，這種情況幾乎每天都在發生，但大眾常用「過度友善」來掩飾不舒服的情緒，比如過度微笑、無意義地稱讚別人，只是為了讓自己和對方「看起來」舒服。

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但韋斯特提醒，這樣的行為其實適得其反，因為人類很容易察覺虛假的情緒，這些情緒會透過語氣在內的非語言行為流露出來，「當這些讚美是透過虛假的微笑傳達時，沒有人會相信」。

韋斯特提到，「你做得很好」這類模糊、籠統的回饋，往往無助於對方改進，甚至讓對方感到你沒在聽。

只是，過度友善文化常態存在於大多數人的職場上。韋斯特提出了3個做法，能把過度友善文化轉變為重視誠實、有用的回饋的文化。

首先是先問問自己，周邊的人是否真的想要過度友善文化，或者他們這樣做的原因，是因為其他人都在這樣做？韋斯特建議，可以從開啟一場關於改變的對話開始，試著了解大家對這種文化真正的感受，也可以透過提議新的做法，來開啟討論。舉例來說，在下一場會議之前，可以問大家：「如果簡報結束後，我們每個人都寫下3個具體可以改進的地方，以及3個一定要保留的優點，你覺得怎麼樣？」

其次就是給出具體、行為導向的回饋，不管是稱讚還是批評。把模糊、籠統的回饋，試著改成具體、以行為為基礎的回饋。舉例來說，可以把「你的簡報太無聊」的說法，改成「你用了太多術語，讓人很難跟上重點」，這樣對方才知道怎麼改善。

最後，如果你不習慣這樣的做法，就從小事、沒壓力的話題開始練習誠實回饋，慢慢建立新的文化，可以挑一些日常、但又是大家多少會關心的小事情來討論，例如「茶水間要補哪些點心？」，因為這種話題不會太敏感，也不容易引起爭議，這麼做的目的是要建立大家的「回饋能力」，等到開始討論比較困難的議題時，大家就會已經習慣以誠實回饋為常態了。

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