晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美元走弱、經濟消息喜憂參半 國際油價小漲

2025/04/25 08:59

國際油價週四（24日）上漲。（路透）國際油價週四（24日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人權衡美元走弱、OPEC+可能增產、經濟數據喜憂參半、美國關稅訊號混亂，以及俄烏戰爭相關消息。國際油價週四（24日）上漲。

美國西德州中級原油期貨上漲52美分，或0.8%，收於每桶62.79美元。

布蘭特原油期貨上漲43美分，或0.7%，收於每桶66.55美元。

美國上週初領失業救濟金的人數略微上升，顯示儘管進口商品關稅引發經濟動盪，但勞動市場仍具韌性。此外，由於美國總統川普發起的貿易戰導致成本上升、全球供應鏈混亂，企業紛紛調高商品價格並下修財務預測。

美國聯準會官員在電視專訪中表示，目前無急迫性調整貨幣政策的必要，他們正等待更多資訊，以判斷關稅對經濟的實質影響。

能源顧問公司 Gelber and Associates 分析師在一份報告中指出：「市場仍在試圖理解這些數據，一方面就業統計顯示勞動市場具韌性，另一方面聯準會又提醒關稅可能對失業率造成影響。」

美元指數週四全面走軟，使以美元計價的商品（如原油）對其他貨幣的買家而言更為便宜。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）週四表示，他準備前往歐洲，參與有關德黑蘭核計劃的談判。法國則表示，只要伊朗展現出認真參與的意願，歐洲各大國已準備展開對話。若與歐美的談判獲得成功，將可能促成對伊朗石油出口制裁的解除。

在俄羅斯連夜對基輔發射飛彈與無人機後，川普週四公開批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin ），表示：「Vladimir，停下來！（Vladimir, STOP!）」

俄羅斯是OPEC+成員國之一。《路透》週三報導，幾個OPEC+成員國建議該集團在6月連續第二個月加快增產步伐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財