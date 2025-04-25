美元走弱、經濟消息喜憂參半 國際油價小漲

國際油價週四（24日）上漲。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人權衡美元走弱、OPEC+可能增產、經濟數據喜憂參半、美國關稅訊號混亂，以及俄烏戰爭相關消息。國際油價週四（24日）上漲。

美國西德州中級原油期貨上漲52美分，或0.8%，收於每桶62.79美元。

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布蘭特原油期貨上漲43美分，或0.7%，收於每桶66.55美元。

美國上週初領失業救濟金的人數略微上升，顯示儘管進口商品關稅引發經濟動盪，但勞動市場仍具韌性。此外，由於美國總統川普發起的貿易戰導致成本上升、全球供應鏈混亂，企業紛紛調高商品價格並下修財務預測。

美國聯準會官員在電視專訪中表示，目前無急迫性調整貨幣政策的必要，他們正等待更多資訊，以判斷關稅對經濟的實質影響。

能源顧問公司 Gelber and Associates 分析師在一份報告中指出：「市場仍在試圖理解這些數據，一方面就業統計顯示勞動市場具韌性，另一方面聯準會又提醒關稅可能對失業率造成影響。」

美元指數週四全面走軟，使以美元計價的商品（如原油）對其他貨幣的買家而言更為便宜。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）週四表示，他準備前往歐洲，參與有關德黑蘭核計劃的談判。法國則表示，只要伊朗展現出認真參與的意願，歐洲各大國已準備展開對話。若與歐美的談判獲得成功，將可能促成對伊朗石油出口制裁的解除。

在俄羅斯連夜對基輔發射飛彈與無人機後，川普週四公開批評俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin ），表示：「Vladimir，停下來！（Vladimir, STOP!）」

俄羅斯是OPEC+成員國之一。《路透》週三報導，幾個OPEC+成員國建議該集團在6月連續第二個月加快增產步伐。

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