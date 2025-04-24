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彭金隆：2030年綠色投融資達6兆 年成長6.4％

2025/04/24 21:53

金管會主委彭金隆表示，2030年綠色投融資達6兆元，預估年成長6.4%。（資料照／記者王孟倫攝）金管會主委彭金隆表示，2030年綠色投融資達6兆元，預估年成長6.4%。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆今天表示，綠色金融要成為淨零轉型助力，跨部會推出「四大策略」，預計至2030年，將以年成長6.4％為目標，讓綠色投融資的金額突破達6兆元。

總統賴清德主持第4次國家氣候變遷對策委員會委員會議，彭金隆以「綠色及轉型金融－台灣淨零的助力」為題進行報告，他指出，國家希望工程的目標是綠色成長與2050淨零轉型，而推動數位與綠色的產業雙軸轉型，使綠色金融成為淨零轉型的助力

政府推出「四大策略」包含綠色及轉型金融行動方案、永續經濟活動認定參考指引、完善碳盤查與永續報告書、推動減量額度交易機制等策略，盼達到淨零轉型。

針對綠色及轉型金融行動方案，彭金隆指出，核心策略是整合資源驅動企業淨零轉型，尤其，我們要提供工具支持金融業及上市櫃公司驅動企業轉型，更多資金投入淨零轉型工作，同時，要帶動轉型經濟。

彭金隆表示，經過多年推動，台灣的綠色金融已有初步成效，綠色授信以及永續績效連結授信目前金額已達3.2兆元，保險業投資綠能電廠規模有567億元，永續債券發行總額為7083億元，國內ESG主題基金發行規模8965億元。

針對完善碳盤查與永續報告書，彭金隆說明，將逐年完成上市櫃公司碳盤查，以及落實上市櫃公司永續報告書，帶動企業了解碳排放，進而設定減碳目標及策略。金管會預計，2029年針對所有的資本額50億元以下公司全部納入，包括集團的分公司，都完成碳盤查和完成確信，今年所有的上市櫃公司都應完成永續報告書。

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