晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

土銀工友挪用公款271萬 金管會裁罰400萬

2025/04/24 17:58

土銀工友挪用公款遭金管會開罰。示意圖，非土銀沙鹿分行。（資料照）土銀工友挪用公款遭金管會開罰。示意圖，非土銀沙鹿分行。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會開罰土地銀行400萬元！金管會表示，土地銀行沙鹿分行一位陳姓工友，利用職務之便，向大樓其他樓層的承租戶收取之水、電費用與個人財物混用以挪用公款，及通知承租戶錯誤分攤金額，造成短收款項，時間長達7年之久，這也是金管會首次查到工友人員挪用公款。

金管會指出，土銀陳姓工友自106年至113年4月間利用職務之便，挪用公款及短收款項，違法行為期間約7年4個月，挪用及短收金額共計271萬2384元。相關缺失顯示，該行有未完善建立，及未確實執行內部控制制度。

銀行局主秘張嘉魁表示，經查，土地銀行共有5項缺失：

1、作業規範中，禁止工員「以工代職」之原則：陳員擔任分行工友職務，該行「工員管理注意事項」規定工員擔任公務車輛駕駛、員工膳食及各項庶務性工作。該行雖每年通函嚴禁工員「以工代職」，但是，沒有在相關規範明定工員，不得擔任各類款項之收付工作。

2、未妥適建立費用分攤之會計處理程序：分行繳納全數水、電費時帳列費用科目，於收取租戶分攤費用時逕以現金入帳沖抵水電費，未依會計原則於收訖租戶水、電費時以帳列「其他應付款」入帳，且未有效建立費用科目登帳貸方之控管機制。

3、對自有行舍之出租未建立相關控管機制：該行計有29個出租單位，惟對於出租行舍之管理、費用分攤及專戶動支情形等，未制定相關管理規範及查核機制，致陳員長期挪用款項均未被發現。

4、未確實執行內部控制制度：該行與承租戶以租賃契約約定雙方應遵行事項，包括承租戶於收到租金發票及分行計算分攤額通知繳費之分攤表，以轉帳或現金方式轉（存）入分行開設之專戶。惟該分行每期應收取租戶分攤水電費金額，未製作分攤明細表，且未經相關人員確實簽章覆核，致收取分攤費用比例與約定比例不符。

5、未落實該行「不動產租、售暨管理收款專戶管理規則」以有摺轉帳方式動支專戶款項：依「專戶管理規則」第5點，專戶印鑑應由甲、乙組有權簽章人員簽章留存，並以有摺轉帳方式動支。惟陳員有以「臨時存欠」方式領取現金，且陳員持管理主管核章之取款憑條，予以提領現金，作業流程未落實覆核作業，致未發現部分取款未經全部有權人員簽章。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財