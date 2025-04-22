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台灣去年170萬人瘋大阪排第3！大阪世博盼吸引2800萬人造訪

2025/04/22 08:15

大阪觀光局世博統括官田中嘉一，今日頭戴大阪世博吉祥物「脈脈」頭飾接待台灣媒體訪問團。（記者林菁樺攝）大阪觀光局世博統括官田中嘉一，今日頭戴大阪世博吉祥物「脈脈」頭飾接待台灣媒體訪問團。（記者林菁樺攝）

〕〔記者林菁樺／日本大阪報導〕五年舉行一次的世界博覽會在日本大阪登場，大阪觀光局世博統括官田中嘉一21日接受台灣媒體團專訪指出，台灣人去年遊大阪人數達到170萬人，占遊大阪的旅客超過1成，感受到台灣也積極宣傳世博；至於大阪世博此次盼吸引逾2800萬人次造訪，約350萬人次為國外旅客，先前狀況不斷，但大會也做好改善，要讓旅客安心玩。

田中嘉一今頭戴大阪世博吉祥物「脈脈」頭飾接待來自台灣的媒體團，展現十足親和力。他指出，台灣去年造訪大阪人次達到170萬人，排名第3，占遊大阪的旅客超1成，也感動台灣大力宣傳世博，期盼雙方後續還有更緊密合作；而大會今年目標是希望能吸引2800萬人次造訪世博，預估可創造2兆9千億日圓經濟效益。

此次大阪世博籌備辛苦之處在於上屆杜拜世博受到疫情延宕1年，大阪世博實際準備的時間只有3年多，來自全球1百多國家與大阪市民支持才能籌備完成。

田中嘉一說明，相較於上屆世博以對外展示新事物為主，今年是以世界國際組織SDGS永續發展目標，主題為「設計充滿未來光輝的未來社會」，期待有貧窮、戰爭、環境等解決方案。

今年世博最受到矚目的一大亮點為「大屋根」，相當具有代表性，田中嘉一強調，因日本豐富的木材資源，大屋根一圈周長2公里，是當今全球最大木造建築，已拿到金氏世界紀錄。

他進一步解釋設計概念，大屋根為圓形迴廊，到會場可登上木造建築往中間看，會有來自世界各地的參展館，世界各國雖都不同，但把大家圍在一起，「有著世界環繞、團結的感覺」，代表想法互相尊重，攜手邁向幸福未來。

田中嘉一提到，大阪世博開幕日因天候因素，確實造成很多人同時離場，狀況不少，大會對此深感抱歉，後續也設置call center客服中心、人工監控攝影機等，可以馬上解決，要讓遊客安心參加世博。

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