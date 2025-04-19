出席政院因應關稅衝擊產業傾聽座談 業界代表肯定政府作為

新北市土城區廠商協進會理事長鄭立雄受訪說，紓困當然多少錢都不夠，但只是一次性措施，盼能整合出長久方案，如擴大內需將更有助產業環境。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕因應美國對等關稅衝擊，總統賴清德、行政院開啟「產業傾聽之旅」，行政院長卓榮泰今（19）日赴新北市土城產業園區服務中心舉行新北場次產業座談會傾聽產業心聲。新北市土城區廠商協進會理事長鄭立雄受訪說，紓困當然多少錢都不夠，但只是一次性措施，盼能整合出長久方案，如擴大內需將更有助產業環境。

中華民國工業區聯合總會名譽理事長秦嘉鴻認為，傳統、電子、正在轉型的人工智慧（AI）等產業都受衝擊，政府有出面想解決問題，產業界初步抱持信心，也滿意相關因應措施。（記者黃子暘攝）

中華民國工業區聯合總會名譽理事長秦嘉鴻認為，傳統、電子、正在轉型的人工智慧（AI）等產業都受衝擊，政府有出面想解決問題，產業界初步抱持信心，也滿意相關因應措施。

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鄭立雄說，美中貿易戰等全球性議題充滿不確定性，當整體經濟不好時，不管外銷、內銷都會受到廣泛、全面性影響，影響為漸進式，就好比海嘯，第一波受影響的是外銷產業，「當外銷賺不到錢的時候，內銷也不要想賺得到錢」，局勢仍在不斷變化，關鍵90天談判期中，產業都在戰戰兢兢看關稅新聞並積極趕工。

目前政府提出許多支持方案，他認為紓困「多少錢都不夠」，但紓困僅是一次性，產業界想要的是長長久久的工作機會而非錢，會中將向行政院提出法規鬆綁等建議，也希望政府推動擴大內需，將有助整體展業發展。

至於談判進度，鄭立雄表示，相信政府用心處理談判，進度有時並非掌握在台灣的手上，我們能做的就是持續強化自身，以便機會到來時足以銜接，政府能支持產業的就是在此時推產業一把、使產業能夠維持。現場媒體問及經濟成長率，鄭立雄說，這牽涉各產業狀況不同，他個人認為若能用國內重大建設等方式拉動內需，或可彌補一些外銷產業的工作需求，盼政府、社會各界多給予產業界支持。

秦嘉鴻指出，中華民國工業區聯合總會有產業類別包羅萬象，他是前任會長，大概了解傳產、電子、正在轉型的AI產業都多少受到輕重不一的影響，每一個產業在這次衝擊中的遭遇各有不同，「32％當然是不可理喻啊」，美國需要台灣方面許多產品，尤其在重電部分更是有高需求，總會有幾家上市、上櫃的重電廠都合力想度過難關。

秦嘉鴻認為，政府有出面想解決問題，他們初步有很大的信心，企業界最想知道政府在關稅衝擊中如何支持產業補貼、政策、「雨中不收傘」，對於政府這次因應措施覺得非常滿意；談判部分，台灣被列入第一波名單中，認為不必太擔心，關稅當然是越少越好，希望降至10％以內，或是各國統一稅率，相信政府代表與各國都會努力與美談判，解決重大經濟問題。

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