惠譽調升新光人壽評等A+且展望正面

惠譽信評17日公布上調新光人壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕惠譽信評17日公布上調新光人壽「國內保險公司財務實力評等至A+（twn）」，以及「國內長期評等A（twn）」，評等展望為正面，同時將新壽發行的新台幣次順位公司債的評等上調至A-（twn）。新壽表示，2026年接軌後，將申請部分過渡措施，預估在「新一代清償能力制度」（TW-ICS）下，清償能力將在150%以上。

新光人壽表示，2024年啟動成立以來最大規模的業務員組織重整計畫，在主要競爭同業中，是唯一實現業務員登錄人數正成長的壽險公司；在業務上，持續落實價值堆疊策略，聚焦CSM的累積，近幾年均達成300億的目標，2024年更達到385億，年成長23%，預期 2025 年在通路策略、商品設計、行政支援及行銷計畫的整合下，CSM將再顯著成長，穩定貢獻接軌後損益。

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新壽指出，2024年受惠於避險後投資報酬率大幅提升，整體合併稅後盈餘達102.3億，較2022年、2023年大幅改善。

在強化資本上，2024年受惠於新契約業務銷售的強勁成長及投資收入增加帶動，加上母公司新光金控對新壽增資208.6億，合併股東權益增加19%至1886億，資本適足提升至221%。

2026年接軌後，新壽將申請部分主管機關推出的過渡措施，預估在「新一代清償能力制度」（TW-ICS）下，清償能力將在150%以上。

此外，新光人壽申請設立100%持有之特定目的國外籌資事業（SPV）已在4月10日獲得金管會核准，後續將向新加坡主管機關申請，增加籌資工具多元性及籌資彈性，提升資本韌性。

新壽表示，未來與台新人壽合併後，將在深厚的品牌知名度及將近900萬筆有效保單的基礎上，將創造更均衡的通路結構及業務成長動能，進一步提升市場佔有率，客戶規模，取得更強大的競爭地位。

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