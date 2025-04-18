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櫃買攜手台智雲、資誠 啟動AI新創加速成長計畫

2025/04/18 11:29

櫃買中心攜手台智雲、資誠聯合會計師事務所，啟動AI新創加速成長機制專案。（記者歐宇祥攝）櫃買中心攜手台智雲、資誠聯合會計師事務所，啟動AI新創加速成長機制專案。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日攜手華碩旗下台智雲AI超算加速器（TWS）以及資誠聯合會計師事務所（PWC Taiwan）宣布，將啟動AI新創加速成長機制專案，此計畫是整合多方資源，遴選出具潛力的台灣AI新創公司，提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位資源，期望加速AI新創進入資本市場。

櫃買今年著力耕耘創櫃板，目標也較往年大幅提升，全年申請與登錄目標要達80家，並推出「創櫃板plus」、修正多項機制以更便利中小微企業進入輔導體系，首季成績也頗為超前，已經達到20家。

櫃買中心董事長簡立忠致詞時表示，今年總經環境對台灣產業充滿挑戰，不過櫃買持續在多層次市場架構下扶植中小企業，創櫃板成力至今11年累積輔導500家公司，有31家轉為公開發行公司，5家上市櫃，今年將強化與孵化器、加速器、會計師與證券商資源，扶持中小微企業。

櫃買今日表示，AI新創加速成長機制專案整合「AI 超算加速器」、「客戶媒合機會」「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等4大資源，其中會包含櫃買的創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，以及資誠的會計及內控制度輔導協助，提供入選的台灣AI新創全方位支持。

此外，櫃買也說，藉由創櫃板籌資功能，結合台智雲AI算力池、數位發展部100億加強投資AI專案、中企署100億配投計畫，以及上市櫃企業創投（CVC）資金等資源，共同為入選企業提供資金挹注，並規劃創櫃板輔導及登板，助力企業接軌資本市場，提升市場競爭力。

根據時程安排，櫃買說明，至6月底是籌備期，討論投資機制、遴選標準等細項，7月正式對外公告，在遴選出入選的台灣AI新創後，就將進入為期半年的專案輔導期，協助新創加速成長，並及早與資本市場銜接。

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