星宇航空開航日本神戶航線 挹注營收表現

圖左星宇航空策略長劉允富，圖右星宇航空日本分公司總經理王雲翔。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）今（18）日開航神戶航線，星宇航空策略長劉允富指出，神戶是星宇航空在日本的第11個航點，以人口數來看，神戶是日本第7大城市，對外港口也很大，旅遊景點也豐富，因此星宇航空對神戶航線期望非常高，目前觀察，神戶4月的訂位率達80%，5月訂位率也持續上升中，未來不排除增班，貢獻日本地區以及整體營收表現。

劉允富說，日本線在整體營收占比很高，是整個航網非常重要的重心，目前星宇航空每周航班達246班，其中，日本航班共101班，占比達41％，而第一季日本載客率超過90%，貢獻整體營收近50%，未來除了加密航班、放大機型之外，也有在規劃新航點，最快夏季班表結束前可有好消息。

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劉允富表示，神戶機場很早就規劃安排國際線，疫情前就跟星宇航空接觸，因此疫後，以及配合日本大阪世界博覽會登場，星宇航空就在第一時間開航。神戶機場開闢國際線後，目前僅新增4家航空公司，除星宇外，還有長榮航、大韓航空及吉祥航空。

除日本航線外，在北美地區，劉允富表示，今年第一季載客率接近80%，而加州安大略6月2日開航之後，直飛美國西岸就有4個航點，未來也不排除新增德州、芝加哥、紐約等航點，最快今年底或明年第一季可望看到，而東南亞第一季載客率接近85％，今年沒有要開新航點，但會加密跟放大機型，而峇里島拚明年開航，歐洲航線則計畫2026年插旗，其中芬蘭、義大利都是考慮方向。

機隊方面，劉允富表示，第一階段機隊布建的10架A350-900已全數交完，而A350-1000今年原本要交3架，但因交機遞延，今年只能交1架，明年總計可以交5架、2027年交最後2架；A330目前有5架，今年會交付2架、其餘還有4架待交機；A321現有13架，還有6架陸續交機，因此總共48架客機預計會到2027年全數交完。貨機方面，第一架原本2027年要交付，目前也延到2028年第一季交機，預期全部10架貨機預計2029年可以交完。

劉允富指出，星宇航空第一階段客機48架、貨機10架機隊佈局已建構完成，目前也正積極規劃第二階段購機計劃。

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