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川普：不擔心習近平訪東南亞 美中將達成很好協議

2025/04/18 03:54

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）發動關稅戰之際，中國國家主席習近平出訪馬來西亞、越南等東南亞國家。川普今天表示，對此不感到擔心，沒有國家可以和美國競爭，他也認為，美國將與中國達成「很好的協議」。

習近平14日至18日訪問越南、馬來西亞和柬埔寨，這3國在川普2日宣布的「對等關稅」中，分別被加徵46%、24%和49%的高額關稅，隨後川普宣布該措施暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。不過，中國對美採取報復措施，目前對美輸入產品已加徵125%的關稅；而中國進口到美國的商品則面臨高達245%關稅。

川普今天在白宮接待來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）並於會前接受媒體訪問。被問及是否擔憂習近平出訪會讓中國跟東南亞國家走得更近，川普表示，「不會，沒有人可以和我們競爭」。

媒體追問為何不打電話給習近平談協議？川普僅表示，「我們將會達成協議…我認為我們會和中國達成很好的協議」。

各國紛紛把握90天暫緩期與美進行談判。依川普先前宣布的對等關稅，對歐盟的稅率為20%，梅洛尼是川普宣布對等關稅後，首位赴美訪問的歐洲國家領導人。

川普會後與梅洛尼一同在白宮橢圓形辦公室受訪表示，「我們和所有國家的談判都做得很好」。

一同在場的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）補充表示，目前正與15大經濟體（big 15 economies）討論關稅議題，包括日本、韓國、歐盟及印度等。

他說，昨天和日本進行一場「很棒」的會談，美國也已和歐盟進行討論；韓國下週會派人赴美談判，同時，美國正和印度進行討論，一切「進展快速」。（編輯：楊昭彥）1140418

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