晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

關稅戰打擊！研調：全球手機出貨今年恐負成長

2025/04/18 07:48

市調機構Counterpoint Research表示，2025年全球智慧型手機出貨成長4%的預估值恐怕難以實現。（路透檔案照）市調機構Counterpoint Research表示，2025年全球智慧型手機出貨成長4%的預估值恐怕難以實現。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美中關稅肉搏正在影響全球智慧型手機出貨表現，根據市調機構Counterpoint Research最新報告顯示，今年首季的全球智慧型手機出貨增幅未如預期，加上市場仍存在相當程度的不確定性因素，2025全年出貨成長4%的預估值恐怕難以實現，甚至可能發生衰退現象。

Counterpoint Research調查，2025年首季全球智慧型手機出貨量為2.97億台、年增3%，相較於去年同期的負成長表現，今年主要受惠於東南亞、拉丁美洲與中國等地的市場需求推升下游拉貨動能，不過卻也因廠商庫存策略保守，以及關稅政策的不確定性，增幅未達預期的6%年成長。

從全球前5大智慧型手機品牌廠群在今年首季的出貨成績來看，三星（Samsung）出貨量為6100萬台，季增17.3%、年增1.6%，市佔率20%，排名第1；蘋果（Apple）出貨量5800萬台，季減21.6%、年增13.7%，市佔率19%，排名第2；小米（Xiaomi）出貨量4200萬台，季減2.3%、年增2.4%，市佔率14%，排名第3。

2025年首季排名第4的智慧型首季品牌廠為OPPO，出貨量2400萬台，季增4.3%、年減4%，市佔率8%；排名第5的則是Vivo，出貨量2300萬台，季減14.8%、年增4.5%，市佔率8%；其餘其他品牌的手機出貨量合計約9700萬台，季減6.7%、年減1%，市佔率合計約31%。

Counterpoint觀察，蘋果、三星相繼在去年第4季與今年第1季各自先後推出新機，成功刺激部分區域市場的消費者需求，而小米也在擴張中國銷售通路之下實現出貨年成長，OPPO、Vivo則主要受惠於中國政府的補貼政策。不過，目前關稅政策仍然造成相當程度的市場不確定性，先前做出全年全球智慧型手機出貨年增6%的預期恐將難以實現，實際出貨情形可能持平於去年甚至是衰退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財