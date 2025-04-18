關稅戰打擊！研調：全球手機出貨今年恐負成長

市調機構Counterpoint Research表示，2025年全球智慧型手機出貨成長4%的預估值恐怕難以實現。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美中關稅肉搏正在影響全球智慧型手機出貨表現，根據市調機構Counterpoint Research最新報告顯示，今年首季的全球智慧型手機出貨增幅未如預期，加上市場仍存在相當程度的不確定性因素，2025全年出貨成長4%的預估值恐怕難以實現，甚至可能發生衰退現象。

Counterpoint Research調查，2025年首季全球智慧型手機出貨量為2.97億台、年增3%，相較於去年同期的負成長表現，今年主要受惠於東南亞、拉丁美洲與中國等地的市場需求推升下游拉貨動能，不過卻也因廠商庫存策略保守，以及關稅政策的不確定性，增幅未達預期的6%年成長。

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從全球前5大智慧型手機品牌廠群在今年首季的出貨成績來看，三星（Samsung）出貨量為6100萬台，季增17.3%、年增1.6%，市佔率20%，排名第1；蘋果（Apple）出貨量5800萬台，季減21.6%、年增13.7%，市佔率19%，排名第2；小米（Xiaomi）出貨量4200萬台，季減2.3%、年增2.4%，市佔率14%，排名第3。

2025年首季排名第4的智慧型首季品牌廠為OPPO，出貨量2400萬台，季增4.3%、年減4%，市佔率8%；排名第5的則是Vivo，出貨量2300萬台，季減14.8%、年增4.5%，市佔率8%；其餘其他品牌的手機出貨量合計約9700萬台，季減6.7%、年減1%，市佔率合計約31%。

Counterpoint觀察，蘋果、三星相繼在去年第4季與今年第1季各自先後推出新機，成功刺激部分區域市場的消費者需求，而小米也在擴張中國銷售通路之下實現出貨年成長，OPPO、Vivo則主要受惠於中國政府的補貼政策。不過，目前關稅政策仍然造成相當程度的市場不確定性，先前做出全年全球智慧型手機出貨年增6%的預期恐將難以實現，實際出貨情形可能持平於去年甚至是衰退。

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