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國銀人民幣存款餘額連4降 創逾11年新低

2025/04/17 22:00

中央銀行今日發布3月底國銀人民幣存款餘額續減。（法新社）中央銀行今日發布3月底國銀人民幣存款餘額續減。（法新社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布3月底國銀人民幣存款餘額續減24.18億元（以下單位皆為人民幣）降至1109.75億元，已經連續4個月減少，餘額並創下2013年10月以來逾11年新低。

根據央行統計，3月外匯指定銀行（DBU）存款減少25.46億元，降至798.95億元，其中，法人戶、個人戶同步減少；國際金融業務分行（OBU）微增1.28億元，升至310.8億元。

官員分析，3月DBU存款減少，主因投信公司基金到期贖回款給投資人，另外是法人戶將人民幣存款轉為美元，並轉為投資美元計價債券；而OBU餘額小幅回升，則是法人戶承作美元兌人民幣的遠期外匯交易到期，到期交付款存人民幣定存。

央行官員分析，3月國銀人民幣定存尚未完全反映關稅影響，且聯準會尚未重啟降息前，美元專案利率多在3-4%間，比起人民幣定存利率僅1%更有吸引力。

國銀主管說，美中對峙，誰都討不倒好處，近期美元走疲，反應市場對美國經濟衰退疑慮。人民幣在川普1.0期間，因美中貿易戰開打，人民幣貶值12%，貶破7元大關；川普2.0才開始不到半年，人民幣離岸價日前已創下歷史新低價位，儘管近期人民幣匯價在中國官方調控下走勢恢復平穩，不過投資銀行對其後市普遍保守，也影響國人對人民幣定存信心。

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