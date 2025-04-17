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劉揚偉：鴻海及早佈局 關稅影響相對較輕

2025/04/17 19:03

劉揚偉認為，鴻海及早佈局區域製造，關稅影響程度相對較輕。（記者方賓照攝）劉揚偉認為，鴻海及早佈局區域製造，關稅影響程度相對較輕。（記者方賓照攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今天前往全國工業總會活動，並於離開會場之前簡短回應媒體詢問的美中貿易肉搏、對等關稅等議題，劉揚偉認為，貨物需要自由流通才會對全體產業有所幫助，鴻海一定會受到影響，但是因為集團及早佈局，因此影響程度相對較為輕微。

劉揚偉觀察美中貿易肉搏之下，雙方政府都對於彼此的部分商品提出限制政策，他說，「我覺得還是要Open（開放），貨物要能夠自由的流通，對整個產業才會有幫助，才是最好的一個情況」，倘若限制產品流動，也就是限制了市場上的各種創意。

目前產業鏈都在觀察對等關稅後續可能產生的衝擊，對於鴻海而言，劉揚偉直言，「不會影響是不可能的，一定會影響」，但是集團相關的應對佈局，早已在四、五年前就展開了，過去也多次提到未來整個產業會走向區域製造，「因為我們佈局的早，所以（影響）相對比較輕。」

劉揚偉強調，美國對等關稅最終的實施稅率高低以及確切結果「沒有人知道」，這個不確定性因素是目前供應鏈所面臨到的最大問題，至於終端產品的預期出貨展望，牽涉到鴻海客戶後續的營運規劃，「要他們去回答」。

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