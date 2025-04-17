強化供水韌性 國發會：水資源重大工程優先評估以促參方式辦理

國發會主委劉鏡清表示，規劃中水資源建設計畫請加速提報，並依行政院核定兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今召開第128次委員會議，由經濟部就「因應氣候變遷強化臺灣供水韌性」提出報告。國發會主委劉鏡清表示，已核定的水資源建設應加速執行，規劃中水資源建設計畫請加速提報，並依行政院核定兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，以滿足未來6大區域產業及生活圈農業、民生用水需求。

國發會表示，臺灣雖降雨豐沛，但時空分布不均，不易蓄存，在氣候變遷影響下豐枯加劇，加上灌溉用水占水庫供水比率大，以及經濟發展快速，須滿足產業用水需求，政府透過開源、節流、調度、備援及管理超前部署，從水源頭到水龍頭，跨部合作強化系統治理，自106年起迄今，累計增加每日237萬噸水源，相當全國22%公共用水，各項水資源建設已有顯著成效。

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此外，政府同步打造西部廊道供水管網及推動科技造水，水利署也成為全球第一個通過PAS 2080驗證的水利政府機關，推動水利工程減碳，邁向2050淨零轉型，更與農業部門跨域整合，推廣稻作轉旱作及圳路復興改善，提升農業用水效率下兼顧糧食安全。

國發會主委劉鏡清表示，行政院於110年8月核定臺灣各區水資源經理基本計畫為整體水資源規劃的藍圖，各項水資源建設已見成效，各部會及地方政府持續合作，強化流域整體治理，已核定的水資源建設應加速執行，如新竹、台南海淡廠、大安大甲溪聯通管等工程，規劃中水資源建設計畫請加速提報，並依行政院核定兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，以滿足未來6大區域產業及生活圈農業、民生用水需求。

劉鏡清進一步指出，為利流域整體治理成效，經濟部將運用行政院水及流域永續推動小組策略會議機制，強化政府跨部門協調，訂定治理優先順序，以有限資源提升流域治理效能。

面對日益嚴峻的全球氣候變遷，及不斷增長的產業用水需求，政府各部門將與地方政府緊密合作，進一步推動水資源建設，強化流域治理與供水韌性。

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