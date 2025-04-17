TBC積極轉型 獲銀行團275億元聯合授信支持

台灣寬頻通訊（TBC）集團委由台北富邦銀行、國泰世華銀行、安泰銀行共同統籌主辦275億元聯合授信案，於本月10日完成動撥。（台灣寬頻通訊提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣寬頻通訊（TBC）集團委由台北富邦銀行、國泰世華銀行、安泰銀行共同統籌主辦275億元聯合授信案，於本月10日完成動撥。

台灣寬頻通訊表示，本次聯貸資金主要用於償還既有金融借款及充實營運週轉金以優化集團資金運用效益，由額度管理行台北富邦銀行與國泰世華銀行共同擔任帳戶管理銀行。

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台灣寬頻通訊集團旗下的5個有線電視經營者包括南桃園、北視、信和、吉元及群健，深耕有線電視產業20餘年。

近年由大豐有線電視大股東戴永輝入主管理營運，除強化基礎網路建設，成為智慧家庭、智慧城市，乃至智慧國家政策的發展核心外。

並且積極促使企業轉型推廣寬頻及網路佈建及平台上延伸的各種多元加值服務，讓集團內有線電視及寬頻業務更加繽紛，也更接地氣。

台灣寬頻通訊集團亦積極推動轉型，與上市公司大豐有線電視（6184）強強聯手，採用其寬頻品牌「大大寬頻」共同行銷並合作串聯機房。

於特許經營區域內提供民眾速度快、頻寬大之光纖上網服務體驗，訂閱戶數年均成長率近11%，集團寬頻業務滲透率亦提升至逾50%，轉型效益浮現。

近年在AI浪潮席捲下，網速需求提高，台灣寬頻通訊集團以實惠的寬頻方案廣受國人青睞，同時搭配OTT影視串流平台、居家監控、遠距教學等訂閱服務，力拼產業轉型升級，強化集團服務附加價值。

展望未來，台灣寬頻通訊集團將持續深化本業、擴大多元布局，強化與策略伙伴合作關係，打造更具前瞻性的媒體與通訊生態系。

藉由本次聯貸案所獲資金動能，集團除改善財務結構外，亦將積極布局新世代數位基礎建設、加速數位轉型及創新應用，打造數位生活新平台。

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