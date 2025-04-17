新竹縣團體協約再+1 台灣松下與工會簽約盼創勞資雙贏

台灣松下多層材料公司與工會雙方歷經 1年多努力協商後，昨（16）日簽訂團體協約，確保勞資雙方權益。 （新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣資方與工會簽訂團體協約目前有7家，台灣松下多層材料公司與工會雙方歷經 1年多努力協商後，昨（16）日在新竹縣政府勞工處代理處長蔡淑貞及工會團體的見證下簽訂團體協約，成為第8家將公司現有勞動條件與福利以團體協約簽署方式，更能確保勞資雙方權益。

台灣松下多層材料公司與工會雙方歷經 1年多努力協商後，昨（16）日簽訂團體協約，確保勞資雙方權益。 （新竹縣政府提供）

蔡淑貞表示，希望轄內尚未簽訂團體協約、有意進行團體協商的事業單位與工會，均可運用勞工處入廠輔導及協助勞資雙方簽訂團體協約相關計畫，透過專家提供協商技巧與法令諮詢，同時還有指導撰寫協約草案、陪同協商等資源，未來勞工處將積極推動更多企業與工會簽署團協，以共創勞資雙贏。

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勞工處表示，台灣松下多層材料公司為國內多層材料印刷電路板製造商，16日與工會舉行第1次團體協約簽約儀式，由總經理高浦禎久與工會理事長陳石亮代表雙方簽字，將公司現有勞動條件與福利以團體協約簽署方式，更能確保勞資雙方權益。

此次還新增「增訂每年給予工會辦理工會代表大會及勞工教育訓練活動贊助金5萬元」及「工會與資方福委會各負擔工會企劃一日親子遊1/3活動費用」等福利措施。

高浦禎久表示，公司在台灣深耕37年，以員工成長為目標，這次簽訂內容包含天然災害經政府公告停班時間得免出勤，工資照給。員工服務未滿一年，年終獎金按實際服務時日按比例發給，年節獎金調整發放金額由勞資會議議定。年終獎金以前一年度營業績效的營業利益百分比計算發給。年終加碼獎勵金及發放春節紅包。

另外，為讓員工有更有好的生育環境，將陪產檢假及陪產假由法規的7日增加為優於法規的8日。落實照顧員工的信念及承諾，還增訂職場不法侵害的防止條款，加強保障勞工權益、友善職場環境，總計約有330名勞工受益。＃

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