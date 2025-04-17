不要硬碰硬！世銀籲開發中國家降低關稅

世銀總裁彭安杰（Ajay Banga）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）週三（16日）呼籲開發中國家實現貿易自由化，並稱許多發展中國家的關稅高於已開發經濟體，降低關稅可以抵消對等進口稅的風險。

《路透》報導，彭安杰指出，近幾個月來，美國徵收關稅加上中國和其他國家宣佈的報復措施，使得全球市場不確定性大增，這也導致人們對於商業、經濟環境更加謹慎。

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彭安杰認為，實際影響將因國家而異，但預計全球經濟成長將比幾個月以前預測的水位進一步放緩。世銀在今年1月預估，2025年和2026年全球經濟成長率將達2.7％，與2024年持平，並稱，發展中經濟體目前面臨25年來最弱的長期成長前景。

世銀當時警告，如果美國的貿易夥伴也採取關稅報復措施，那麼美國的10％全面關稅可能會使本來就已低迷的全球經濟成長，在2025年進一步下降0.3個百分點。

彭安杰表示，各國應該針對貿易問題進行談判和對話，並指出，發展中國家在更深層的區域整合方面仍有尚未開發的潛力。彭安杰也提到，各國也應該要與有意願的夥伴合作，維持區域和雙邊貿易順暢。

彭安杰指出，過去20年，全球貿易額成長了近4倍，發展中國家在貿易中的佔額幾乎翻了1倍，達到5分之2。然而，許多發展中經濟體仍維持比發達國家更高的關稅，主要進口商品的關稅平均高出幾個百分點，彭安杰認為，這是造成會對等關稅的真正風險，最重要的是可能會使經濟體喪失競爭力。

彭安杰表示，貿易廣泛的自由化，加上更有效率的邊境流程、明確的產地規範和更少的摩擦，可以協助抵銷這些風險，實際上擴大市場准入。歷史表明，更開放的經濟體往往成長得更快，且能夠更有效的抵禦股市和衝擊。

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