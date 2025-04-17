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不只輝達H20管制！傳英特爾晶片輸中也須獲美政府許可

2025/04/17 07:49

傳美國晶片製造商英特爾已通知中國客戶，未來將需要許可證，才能銷售先進的人工智慧晶片。（路透資料照）傳美國晶片製造商英特爾已通知中國客戶，未來將需要許可證，才能銷售先進的人工智慧晶片。（路透資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國晶片龍頭輝達（Nvidia）近日突收美國政府通知，專為中國市場設計的人工智慧 （AI） 晶片「H20」出口至中國須申請特別許可證，震撼市場，無獨有偶，現在傳出美國晶片製造商英特爾（Intel）已通知中國客戶，未來將需要許可證，才能對中國銷售部分先進的人工智慧晶片。

綜合外媒報導，美政府9日通知輝達，H20晶片出口到中國必須先取得許可，而且這項規定是「未來無限期的」。輝達受出口管制衝擊，宣布第1季財報將會包含1筆與H20產品有關約55億美元（約新台幣1787億元）費用。

週三《金融時報》引述消息人士說法，在英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）指示下，英特爾上週告訴客戶，如果其晶片的總DRAM頻寬達到每秒1400GB或以上、輸入輸出（I/O）頻寬達到每秒1100GB或以上，或兩者總和達到每秒1700GB或以上，就必須取得出口許可。報導稱，英特爾的Gaudi系列以及輝達的H20遠遠超出這些要求。對此《路透》向英特爾詢問但未獲回應。

英特爾股價週三收盤下跌逾3%，與其他晶片股一樣承壓，因為有新的證據表明美國總統川普不斷變化的貿易政策，使半導體和計算產業的前景變得複雜。

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