晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普和習近平需親自談判關稅 美財長貝森特：我們會達成重大協議！

2025/04/16 22:33

美國財政部長貝森特。（路透）美國財政部長貝森特。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，雙方互不讓步，報復稅率越喊越高，兩大經濟體何時會好好坐下來談，引發國際關注。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日表示，美中關稅談判必須由美總統川普和中國國家主席習近平去談，他還稱未來將與中國達成「重大協議」。

綜合外媒報導，美國總統川普對全球祭出對等關稅重拳，中國選擇與之硬幹，祭出相同稅率的報復性關稅，還嗆聲「奉陪到底」，兩大國對彼此的關稅越加越高，目前美國對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬125%。不僅如此，加上先前美國實施的各項關稅措施，部分中國輸美產品關稅更是高達245%。

美中兩大國關係急遽惡化，目前看來誰也不讓誰，美中加速經濟脫鉤。有白宮高層日前還向《CNN》透露，美國不會先與中國接觸，因為他們認為是北京先選擇了報復，並進一步升級貿易戰，川普也告訴他的幕僚團隊，必須是中國先退讓，或是主動致電尋求對話。

近日美財長貝森特出訪阿根廷期間接受《彭博》專訪時表示，他不認為美中經濟需要脫鉤，雖然還是存在可能性，因為中國同時也是美國最大的經濟競爭者和軍事對手。即便美中關稅談判目前看來遙遙無期，但貝森特仍宣稱「在某個時候我們會達成一項重大協議，且該協議和過去的貿易和貨幣協定，將採用截然不同的模式」。貝森特還強調，任何美中談判都必須由雙方高層主導，包括川普和習近平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財