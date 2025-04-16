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郭智輝：台灣與美談判進度快於日韓 朝好的情境方向在走

2025/04/16 12:41

經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）經濟部長郭智輝。（記者羅沛德攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台灣是否確實在美國對等關稅談判第一波名單內，經濟部長郭智輝今（16日）強調，台灣和美國在日前就已視訊開會過，台灣談判進度較日本、韓國還快，這就是事實，盼各界誤扭曲解讀資訊，談判階段中無法鉅細靡遺報告具體細節，但大家可放心談判是往好的情境方向在走。

民眾黨籍立委張啓楷指出，風傳媒報導美國優先考慮對英國、澳洲、日本、南韓與印度談判，報導並引述專家說法稱台股是空歡喜一場，外界憂慮，與總統賴清德說法有出入，是否政府掌握消息有誤？

郭智輝表示，談判過程大致可分為確認命題、啟動對談，以及總結歸納等三個階段。台灣在本月11日已與美國視訊討論，議題涵蓋對等關稅、非關稅障礙、出口管制等，台灣在談判進程上比日本還快，所有談判都是確定要談判議題才會啟動對談，「我們已經先確定我們要談什麼，日本、韓國他們還沒有」。

張啓楷詢問，所以台灣談判進度已經領先上述國家了？郭智輝回應，如此解讀資訊才是正確的，「這個是事實」，怎麼會漠視之前台灣已經與美國談了的事實，而去扭曲視訊非正式形式？

郭智輝表示，也盼各界不要誤導國人稱台灣與美國談判「是白開心一場」，台灣與美國談判確實是正在進行式，具體細節不能在談判階段鉅細靡遺說明，但大家可放心，談判是往好的情境方向走，要談出一個對台灣有競爭力的情境。

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