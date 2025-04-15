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美國關稅影響前 南科產值先衝一波 較去年同期成長逾46％

2025/04/15 21:42

南科今年1至2月營業額較去年同期增加逾46%，表現亮眼。（南科管理局提供）南科今年1至2月營業額較去年同期增加逾46%，表現亮眼。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，如何課徴，後續發展仍待觀察，不過南部科學園區受惠於全球AI產業的蓬勃發展，在積體電路產業的帶動下，今年1至2月營業額達4032.34億元，較去年同期大幅成長46.82%，為亮眼的成長佳績揭開序幕。

南科管理局統計，積體電路產業受惠於高效能運算（HPC）與AI應用需求強勁，以及先進製程供不應求的成長優勢，1至2月營業額為3454.42億元，較去年成長52.47%，展現淡季不淡的榮景。

光電產業受惠於中國大陸家電補貼政策帶動電視銷售，在量價穩定的支持下，1至2月營業額311.14億元，相較去年同期成長14.98%。

電腦及周邊產業受惠於AI伺服器與通用伺服器出貨量大幅成長，1至2月營業額76.66億元，較去年同期成長26.63%。

精密機械產業受惠全球半導體相關產業與AI應用需求持續熱絡，帶動精密設備產業及精密元組件穩定成長，1至2月營業額為134.14億元，較去年同期成長83.66%；

生物技術產業受惠疫苗製藥及醫療器材優異營運表現，1至2月營業額22.11億元，較113年同期成長14.61%。

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