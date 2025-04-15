女股神：川普關稅是「休克療法」短空長多

方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅計劃擾亂全球市場，引發人們對經濟衰退的擔憂。對此，方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）表示看法，認為川普的關稅政策是「休克療法（Shock Therapy）」，短期內雖然未必能產生即時效應，但長遠可為美國經濟帶來正面效果。

綜合媒體報導，川普於4月2日「關稅解放日」宣布了一項全面的關稅制度，導致全球股市暴跌，並引發債券市場的混亂。隨後又宣布了90天的寬限期，同時提高了對中國的關稅，但仍保留達成協議的大門。川普反覆無常的關稅政策，引發人們對經濟衰退的擔憂。

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對此，伍德近日出具報告指出，儘管許多觀察家擔憂川普關稅政策將導致經濟和地緣政治災難，但她認為，這項被外界視為美國史上策最重大、最具倒退性的增稅政策，最後可能會帶來正面的結果。

伍德表示，鑑於川普提出的對等關稅及其計算辦法，以及由美國財長貝森特（Scott Bessent）主導與盟友的貿易協議談判，令她更確信川普關稅政策只是為談判鋪路，目的是在掃除其他國家的關稅壁壘，並認為最終落實的關稅將會是有限度的，而真正對經濟的震盪也是有限的。

而對於近期美股及債市大幅波動，以及美國經濟表現呆滯的情況，伍德認為，即便沒有川普關稅，上述情況也是有可能發生的，因為這是美國過去3年經濟在美國政府猛增投資及降息的遲滯現象。

伍德還認為，隨著川普成功改變貿易環境，料美股將在今年下半年及明年有強勁表現。

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