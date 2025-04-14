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對等關稅若降至10~20％ 投顧預估大盤反彈至2萬2千點

2025/04/14 20:28

投顧業者分析，如果關稅降至10~20%，預期指數反彈至2萬2千點。（資料照）投顧業者分析，如果關稅降至10~20%，預期指數反彈至2萬2千點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對關稅談判進展結果，台新投顧做出三大預測情境。其中，「機率最高」的談判結果是「中性」，也就是美、台的談判條件部份未滿足，對等關稅降至10~20%，在此情境下，預估台股大盤將反彈22000點。

台新投顧投資研究部門指出，部分廠商為規避川普關稅政策不確定性，提前拉貨，帶動製造業景氣，目前川普暫停對等關稅90天，預期提前拉貨效應可望延續。

就台股發展情境分析，對於關稅談判進展，台新投顧提出三種不同的情境與預測：

1、美、台談判結果「順利」（Bull case），對等關稅降至10%，部份產業關稅豁免，在此情境下，台股可望向上挑戰23000點，發生的機率為中等。　

2、談判結果「中性」（Base case），也就是符合基本假設，美、台談判條件有部份未滿足，對等關稅降至10~20%，預期指數反彈至22000點，發生的機率最大。

3、談判結果「不如預期」（Bear case），對等關稅調整至20~25%，台股將再挑戰回補缺口21000點，發生的機率低。

至於半導體關稅的可能情境有三：

1、稅率低於25%（機率高） ，川普曾於2月19日表示，可能對半導體和藥品課徵25%或更高的關稅，經由台積電承諾，增加在美國投資及政府近期積極與美關稅談判，有較大機會降低稅率。

2、稅率50%，預估發生的機率是「中等」，可能藉由50%關稅，逼迫台積電加速美國製造（或與Intel成立合資公司）。

3、稅率100%，預估發生機率低。因為川普曾表示，如果台積電不赴美設廠，將面臨100%關稅；由於台積電3月4日宣布，增加在美國投資金額至1650億元，被課100%關稅機率幾乎為零。

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