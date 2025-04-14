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綠電應用導入校園！雲豹能源攜天能綠電、陽明交大啟動合作

2025/04/14 16:40

綠電應用導入校園，陽明交通大學校長林奇宏（左）頒發感謝獎盃予雲豹能源總經理趙書閔（右）。（業者提供）綠電應用導入校園，陽明交通大學校長林奇宏（左）頒發感謝獎盃予雲豹能源總經理趙書閔（右）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）宣布，攜手旗下售電業子公司天能綠電與國際網通大廠 Juniper Networks、國立陽明交通大學、殷諾科技，共同啟動全新綠電合作模式；此次合作以「綠電隨產品導入」新模式，將綠電應用導入校園，協助校園邁向淨零發展之路，不僅為全台首例，更開啟產學攜手實踐永續發展的新篇章。

雲豹能源總經理趙書閔表示，能源轉型不只是企業策略，更是對下一代的責任，此次合作是集團首度與學術單位攜手合作，共同實踐綠電在校園中的應用，為產學共創永續價值樹立嶄新典範。

她指出，雲豹能源與天能綠電以「發電到售電一條龍」的多元整合服務，穩居全台光電憑證市佔第一，綠電不應只是憑證，更應成為驅動產業永續轉型的核心動力，集團預期今年綠電轉供總度數將較去年成長超過80%，天能綠電也將朝向「永續價值整合服務者」的目標邁進。

天能綠電總經理唐亞聖說，此次合作提供陽明交大來源明確、具履歷可追溯性的綠電憑證，協助校園邁向淨零發展之路，未來將持續擴大企業綠電轉供服務，並思考如何將綠電供應、碳管理與品牌價值緊密結合，打造同時具備環境責任與永續競爭力的企業合作新模式。

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