川普關稅猛砍中國 分析：讓習近平撿到「免罪金牌」

美中關稅戰越演越烈，國際關注中國領導人習近平如何出手應對。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國對中國發動大規模貿易戰，讓原就萎靡的中國經濟更蒙上陰影，然而，有西方學者指出，美方此舉很可能變成送給中國領導人的「大禮」，讓習近平撿到「代罪羔羊」，轉移中國民眾對他無力解決房地產危機、高失業率等不滿的情緒，並將所有問題都歸咎於「美國帝國主義」的任意妄為。

《法國國際廣播電台》報導，習近平11日會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）時不點名警告美國說，「打關稅戰沒有贏家」，但中國「不畏懼任何無理打壓」。中方隨後公告，將對美國進口產品關稅稅率從84%提高至125%。

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對於習近平的底氣從何而來？報導引述美國《外交政策》專欄作家、哥倫比亞大學教授Howard W. French指出，川普把對中國的關稅提升至145%，很可能最終成為送給習近平的一份「禮物」。

他表示，儘管北京在近年相當長時期都面臨困境，但川普的做法分散了中國人對習近平的失望，並強化了北京長期以來宣揚的政治體制優越性，以及美國企圖壓制中國崛起的宣傳口徑。

還有專家分析，習近平意識到當前關稅大戰的結果是雙輸，但他認為自己比華盛頓更能應付這種局面，因為中國人可能比美國人更能忍受苦難。中國領導人不需要人民的選票，政權鞏固比民生重要，而中國領導人也深通此道。中國人民很難上街抗議，因為會遭到鎮壓，而美國人不可能經受長期的經濟危機。

分析人士並指出，自從習近平在2018年廢除國家主席任期制後，他甚至可以終身掌握最高權力，因此美中貿易戰，習近平面臨的處境與川普完全不同。

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