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焦點股》鴻海：美關稅壓力緩解 爆量大漲

2025/04/14 10:48

美關稅壓力緩解，鴻海爆量大漲。（資料照）美關稅壓力緩解，鴻海爆量大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於美國對等關稅壓力緩解，電子代工族群今日股價全面上揚，其中，鴻海（2317）盤中高點觸及145元，一度大漲7.8%，在海量調節性賣壓出籠之下，股價於上午10時34分暫報141.5元，漲幅5.20%，成交量14.65萬張。

除了鴻海之外，AI伺服器代工同業緯創（3231）同一時間股價暫報97.9元、漲幅8.31%，廣達（2382）股價暫報232.5元、漲幅7.89%，英業達（2356）股價暫報42元、漲幅5%，而其餘如和碩（4938）暫報78.6元、小漲0.64%，仁寶（2325）暫報28.15元、漲幅6.62%。

目前美國川普政府對於有意進行貿易談判的國家釋出善意，僅針對中國商品實施高額關稅，台系電子產品原廠委託設計製造（ODM）普遍已接獲客戶指示，考量後續局勢變化，自第二季起應加速完成相關訂單交付，連帶第三季部分訂單也將提前生產，為本季營業動能增添柴火，可望淡季不淡。

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