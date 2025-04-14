羅伯特清崎警告：史上最大的股債崩盤即將到來

羅伯特清崎（圖右）警告，史上最大的股票和債券市場崩盤即將到來。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，史上最大的股票和債券市場崩盤即將到來。

羅伯特清崎週日（13日）在社交平台X發文表示，請聽聽黃金、白銀和比特幣，它們告訴你什麼了？黃金價格創歷史新高，白銀需求激增，比特幣價格飆升。你有在聽嗎？

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羅伯特清崎重申，他在他之前著作《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad's Prophecy）》、《誰偷了我的養老金（Who Stole My Pension）》、《富爸爸，菁英的大騙局（FAKE）》等書都曾警告過史上最大的股票和債券市場崩盤即將到來，如今這場巨大的崩盤已經到了。

羅伯特清崎稱，腐敗、扭曲的美元正在被消滅，股票、債券、ETF 和共同基金的儲蓄者正在遭受損失，他們的財富被一個邪惡的全球銀行卡特爾（Cartel，此指中央銀行）竊取，這些卡特爾由國際清算銀行、英格蘭銀行、日本銀行、歐洲中央銀行領導，在美國被稱為美國聯準會。

羅伯特清崎認為，現在想改變還不算太晚，稱那些採取行動並獲得真正的黃金、白銀和比特幣的人，可能會從這場有預謀的災難中走出來，並成為世界的新富豪和新領導者。

羅伯特清崎上述發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「多年來，這種跡像已經很明顯了。各國央行策劃了美元的貶值，而現在付出代價的卻是那些從來不懂這個遊戲規則的人。掌控局面並擺脫注定讓你失望的系統。」、「很簡單：購買更多黃金、白銀和比特幣。並堅持下去。」、「這不是危言聳聽……而是一個警鐘。」等。

但也有網友表示不認同，稱「為什麼收益率飆升而比特幣卻崩盤？」、「您確實說過事故發生在二月。兄弟，你每週都喊狼來了。」等。

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