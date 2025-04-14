川普新關稅豁免，美期指週一大漲逾1%（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到川普對智慧型手機、半導體等關稅豁免激勵，美股4大指數上週五全面反彈，週一美期指續登高，標普500與納斯達克100指期數漲逾1%。

根據美國海關和邊境保護局上週五晚些時候發布的最新指南，川普將智慧型手機和電腦以及半導體等其他設備和零件排除在新的「互惠」關稅之外。

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受新關稅豁免消息激勵，不僅亞股全面反彈，日股漲逾2%，指數重返34000點，而韓股也漲逾1%。

週一亞洲交易時間美期指也全面續彈，而以科技股為主標普500與納斯達克100指期數漲幅皆逾1%，標普500期指數開高走高，觸及5474.75點，漲1.54%，截至台北時間8點34分，報5435.5點，漲0.84%。

而納斯達克指數一度觸及19075點，漲268點或1.42%，截至台北時間8點39分，報19054點，漲246點或1.31%。

至於道瓊期漲勢較小，早盤一度回到40973點，截至台北時間8點35分，報40553點，漲154點，或0.38%。

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