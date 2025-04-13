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產業座談意外觸「電」 柯志恩：可專案納入特別預算方案

2025/04/13 16:17

高雄產業座談討論到夏季電價，柯志恩認為可以專案方式納入特別預算方案。（柯志恩團隊提供）高雄產業座談討論到夏季電價，柯志恩認為可以專案方式納入特別預算方案。（柯志恩團隊提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院今在高雄舉辦產業座談時，有業界代表關切夏季電價，引發現場民進黨立委接力暗酸立院藍白刪除台電撥補案，並與國民黨立委柯志恩短暫爭論；柯志恩強調能源政策與關稅對策不一樣，建議政院針對夏季電價問題，或許可以專案方式納入特別預算方案送立院討論。

與會人士指出，座談中會有業界人士關切夏季電價問題，希望政府延後、或取消今年夏季電價；經濟部長郭智輝回應表示，如果在野黨支持經濟部針對台電提出的兩千億撥補方案，台電就不會漲價。

坐在國民黨立委柯志恩旁的民進黨立委李柏毅，以白紙寫著台電1000E，民進黨立委邱議瑩、許智傑也接力質疑藍白刪掉台電撥補。

柯志恩發言表示，經濟部過去3年每年都對台電撥補，但電價還是漲了4次，顯示要改善台電的虧損，只有重新檢討能源政策，尤其面對此次美國對等關稅的衝擊，政府若要協助台灣本土廠商，面對未來世界更多的變局與挑戰，必須提供更穩定的供電，以及便宜合理的電價，才能從根本解決產業問題。

若要如郭部長所言，在立院討論是否撥補台電兩千億的問題，朝野對能源政策的辯論，絕對無法及時面對此時廠商迫在眉睫的需求；因此他在會中請卓榮泰院長，針對夏季電價問題，以專案方式納入行政院將提出的特別預算方案中，來向立法院做報告，相信面對關稅衝擊，朝野一定會共同協助產業因應

柯志恩也再次呼籲，面對美國對等關稅變局，朝野政黨應團結一心，現在最迫切的，是協助產業解決問題，切勿讓政黨間對能源議題的不同立場模糊焦點。

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