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路透：川普將展開半導體國安貿易調查 可能祭新關稅

2025/04/13 04:15

〔中央社〕美國政府的對等關稅豁免智慧型手機、電腦及晶片等電子產品，不過路透社等媒體指有白宮官員表示，總統川普很快將對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他新關稅。

美國海關與邊境保護局（CBP）日前發布公告，更新有關美國實施對等關稅措施的最新指引，列出豁免的特定產品，包括電腦、智慧型手機及晶片都入列。

川普（Donald Trump）2日宣布將對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對各國銷美產品課徵10%的關稅已於5日生效，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，但對中國加徵關稅則提升至125%。

路透社報導，川普的對等關稅豁免舉措，將特定電子產品排除於對多數國家徵收的10%對等關稅之外，從而降低進口台灣半導體、印度製造的蘋果（Apple）iPhone手機的成本。

至於中國銷美商品，根據白宮官員，本次豁免僅適用125%對等關稅部分。川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，這部分關稅仍保留。

不過根據路透社，這名官員表示，川普很快將對半導體產品展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對這個產業施加其他新關稅。

彭博（Bloomberg News）也報導，預期川普政府很快將對銷美半導體產品進行新調查，晶片最終可能在數週或數月內面臨新關稅。

另一方面，白宮發言人李威特透過聲明指出，川普表明美國不能依賴中國製造關鍵科技產品，例如半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦。

她提到，在川普指示下，蘋果、輝達（NVIDIA）及台積電等科技巨擘「正盡快將其製造業務移至美國」。

分析師預估，就算美國對中國商品課徵較低的54%關稅，一支最新型蘋果iPhone手機售價仍可能從1599美元漲至2300美元。經濟學家及分析師指出，課徵125%關稅下，美中貿易很大程度上將停滯。

川普昨天告訴記者，他對課徵中國高關稅並未感到不安，且他與中國國家主席習近平關係良好，相信雙方的貿易衝突將會帶來正面影響。1140413

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