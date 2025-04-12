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川普團隊90天內想達成90筆關稅協議 不可能的任務？

2025/04/12 22:01

美國總統川普政府團隊希望在90天內達成90項關稅貿易協議，凸顯貿易戰挑戰壓力已顯而易見。（彭博）美國總統川普政府團隊希望在90天內達成90項關稅貿易協議，凸顯貿易戰挑戰壓力已顯而易見。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普政府團隊希望在90天內達成90項關稅貿易協議，事實證明，美國發動的貿易戰挑戰壓力已顯而易見。平均每天要完成1件協議，恐是艱難的任務，一位前美國貿易代表首席談判代表表示，根本不可能。

路透報導，歐盟貿易主管馬羅斯謝夫喬維奇（Maros Sefcovic ）將於週一成為首批前往華府就川普4月2日宣布的高額關稅進行緊急談判的貿易官員之一。歐盟是美國最大的貿易夥伴之一，去年雙邊貿易額接近1兆美元。

但當塞夫科維奇抵達時，川普的首席關稅談判代表、財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）卻將前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，以表示對阿根廷經濟改革的支持，儘管阿根廷與美國的年度貿易總額僅為163億美元。

貝森特週一缺席，凸顯了貿易專家對政府能否有效管理如此多、且同時需要進行的談判，以及在90天內達成90項協議的總體前景的懷疑。

前美國貿易代表首席談判代表、亞洲協會政策研究所所長溫迪·卡特勒（Wendy Cutler）表示：做出這些決定需要進行一些嚴肅的談判。不可能在這段時間內與任何一個國家達成全面協議。

對此，白宮貿易顧問彼得·納瓦羅（Peter Navarro ）週五在福斯商業頻道反駁稱，貝森特、美國貿易代表傑米森·格里爾和商務部長霍華德·盧特尼克可以完成這項工作。他說，「所以我們將在90天內完成90筆交易。這是有可能的」。最終，川普「作為老闆，將成為首席談判代表。沒有他的仔細審查，任何事情都無法完成，」納瓦羅說。

此外，台灣政府週六也證實已經與美國進行視訊協商，台灣是被美國烈日首波協商的國家之一。行政院長卓榮泰12日表示，昨天晚上雙方代表已經展開會議，針對對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等多項議題進行交換意見，基於雙方互利、共榮，大家都願意持續推進更有效的談話跟合作。

由於擔心經濟衰退和通膨等因素，金融市場陷入混亂，川普本週啟動了為期90天的倒數計時，暫停對許多國家實施更高的關稅。

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