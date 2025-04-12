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美國關稅戰開打！王惠美為台商回流爭取土地 卓榮泰回應了

2025/04/12 16:59

行政院長卓榮泰（中）強調，歡迎台商回流，台灣也確保能源到2032年都能安心。（記者劉曉欣攝）行政院長卓榮泰（中）強調，歡迎台商回流，台灣也確保能源到2032年都能安心。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因應美國川普政府關稅政策，彰化縣長王惠美向行政院長卓榮泰表示，將有更多台商回流，需要更多的設廠土地。對此，卓榮泰強調，非常歡迎台商回流，能源到2032年都是安全的，任何新的能源技術都採開放態度。

行政院長卓榮泰（中）。（記者劉曉欣攝）行政院長卓榮泰（中）。（記者劉曉欣攝）

王惠美指出，美國對等關稅瞬息萬變，短短幾天讓產業界如同洗三溫暖，希望行政院成立美國加徵關稅訊息揭露平台，讓產業界和民眾都可以在第一時間能，掌握美方最新政策，讓人民安心。

提開發二林園區、接管明道大學

王惠美表示，美國這次點燃全球關稅大戰，預估將有更多台商回流，需要更多的設廠用地，縣府提出的二林精密園區開發、接管明道大學等計畫，都希望行政院能協助儘速定案。

針對王惠美的發言，卓榮泰強調，行政院各部分都有提供專線服務，由專人負責，提供正確資訊，並說明清楚雙方就關稅交涉的最新進度，目前台灣就是排在第一批優先談判名單，就雙方互贏共榮來進行有效溝通與協商。

至於台商回流部分，卓榮泰指出，無論是在水電、土地、人才與勞工各方面都已做好準備，目前能源到2032年都是安全的，同時針對新能源的開發技術，都會採取開放態度持續接觸。

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