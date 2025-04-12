施壓中國新招！韓媒獻計：川普可瞄準「這痛點」

韓媒指出，美中貿易戰是川普自第一任期以來一項雄心勃勃的計劃。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統宣布對中國徵收關稅已達145%，中國回敬報復性關稅，現在判斷誰會獲勝還為時過早，顯然川普並不會退縮。《朝鮮日報》專欄指出，川普以「解放日」之名、打著糾正貿易不平衡的旗號，宣布對全球實施大規模關稅，其首要目標就是中國，而中國對美出口常繞道越南等東南亞國家，川普可瞄準中國透過東南亞洗產地的行為。

據報導，川普對等關稅上路，亞洲成了海嘯第一排，對柬埔寨課徵49%對等關稅，寮國為48%、越南為46%、緬甸為44%、泰國也被課36%對等關稅，印尼為32%，這些東南亞國家被課徵重稅、甚至高於中國。專家分析，包括越南在內地許多東南亞國家，是中國對美出口的繞道路徑，川普想藉此打擊中國透過東南亞洗產地的行徑。

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但仔細觀察美國對等關稅名單，與美國貿易額較小的國家也被徵收高關稅，包括賴索托（50%）、馬達加斯加（47%）、毛里求斯（40%）等。對此，《朝鮮日報》專欄表示，馬達加斯加等非洲國家正在積極參與中國的「一帶一路」倡議，或正被中國關注參與其中，這可解讀，這些國家獲得美政府高稅率，與川普遏制中國的目標不無關係。

專欄指出，從川普的商人視角處理外交事務觀察，川普制定關稅時可能沒那麼精準。若是透過關稅手段來達到扼殺中國的目的，其他國家的稅率都是次要問題，可以透過談判進行調整。

事實上，川普重返白宮的3個月以來，所有行動都可解讀為與中國開戰的準備。首先他履新後即刻向巴拿馬政府施壓，要求其退出中國的「一帶一路」倡議。

之後再揭露美國佔領加薩地帶的不切實際計劃，並向烏克蘭政府施壓，要求其就烏俄戰爭進行停火談判，集中美國所有的力量來對付中國。最後，以關稅為首的貿易戰，首次向中國宣戰。

因此，儘管經濟學家對川普的關稅政策感到擔憂，但哥倫比亞廣播公司稱，在3月30日至4月3日期間，川普的支持率從49%上升至53%，很大程度上是美國人民一致認為，川普有理由擊敗中國。

專欄認為，美中貿易戰是川普自第一任期以來一項雄心勃勃的計劃，現今川普將會利用比第一任期更有利的美國局勢，毫無節制地推進對中展現強硬路線。

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