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10％關稅生效衝擊未評估？ 政院：仍屬風險可控

2025/04/12 14:56

美國總統川普10日公布暫時維持加徵10%基礎關稅的90日緩衝期，對於當前已生效的10％關稅的衝擊，政院官員今（12）日表示，在低稅率推估情境，其中就包含10%對等關稅的情境，產業衝擊仍屬風險可控。（資料照）美國總統川普10日公布暫時維持加徵10%基礎關稅的90日緩衝期，對於當前已生效的10％關稅的衝擊，政院官員今（12）日表示，在低稅率推估情境，其中就包含10%對等關稅的情境，產業衝擊仍屬風險可控。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普10日公布暫時維持加徵10%基礎關稅的90日緩衝期，對於當前已生效的10％關稅的衝擊，政院官員今（12）日表示，在低稅率推估情境，其中就包含10%對等關稅的情境，產業衝擊仍屬風險可控，無論90天後的關稅稅率，政府支持方案基本架構不變。

官員解釋，這次評估在低稅率推估情境，也就是假設台灣被加徵的對等關稅介於10%至20%間的狀況，其中就包含10%對等關稅的情境，主要影響是新增關稅支出。尚不至於因課徵額外新關稅下，發生大幅降低國內訂單、產業轉移生產基地等問題。也因我國關稅較主要競爭對手為低，除廠商本身可自行調節產能因應外，政府協助業者的面向在於因應新增逾百億美元的關稅負擔。

官員指出，對此情境，對產業衝擊仍屬風險可控，則依出口貸款、出口拓銷、外銷貸款優惠信用保證、產業提升競爭力等各面向措施，在加徵對等關稅10%情境下，政府規劃對於製造業及農業分別提供261億元、100億元，共計約361億元的支持方案，來協助業者應對超過百億美元的關稅負擔。

官員解釋，至於對等關稅32%屬於極高推估，且與日本、韓國相比有明顯差距下，因此為協助產業因應可能面臨的客戶轉單風險、生產基地可能會移轉，出口價格缺乏競爭力，進而導致產能過剩、庫存增加，甚至影響內銷市場等等挑戰，政府進一步提高經費規模，研擬針對製造業及農業提供700億元、180億元，共計約880億元的支持方案，以確保產業及就業獲得支持。

官員強調，儘管美國10日公布暫時維持加徵10%基礎關稅的90日緩衝期，但政府支持方案的基本架構不變。而「9大面向、20項措施、總經費880億元」的支持方案，行政院長卓榮泰昨已指示特別條例草案最快17日送院會通過，但未來會視台美談判進度、產業之旅傾聽獲致的結果，及整體美中貿易戰的情況變化再滾動調整。

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