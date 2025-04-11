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三大法人卯起來買 這檔金融股今年以來已漲２成

2025/04/11 22:09

上海商銀股價今年以來已漲２成。（記者李靚慧攝）上海商銀股價今年以來已漲２成。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕在關稅戰衝擊下，去年獲利表現亮眼的金融、金控股也跟著慘跌，但去年下半年股價表現疲弱的上海商銀（5876），近期卻逆勢有不俗的表現，不但在台股本周血崩式重挫中，有４個交易日大漲收紅，今（11）日股價上漲0.95元，以47.8元作收，單周仍小漲４％。

上海商銀股價自去年底起漲，緩步上揚，累計今年以來漲幅逾2成，若與去年11月的低點37.4元相比，股價更有27.8%的漲幅。

本周上海商銀股價逆勢上漲，外資及投信、自營商大舉買超功不可沒。統計外資連續４個交易日大舉買超1萬7110張；投信及自營商則是今年以來持續加碼，僅本周就買超近2萬6000張，推升股價在各股慘跌中仍然走揚。

上海商銀自結3月稅後盈餘14.92 億元，累計期前3月稅後獲利45.5億元、年增6%，EPS0.94元。上海商銀2024全年稅後盈餘134.7億元，EPS2.78元，董事會已決議配發現金股利1.8元，是連續第3年配發1.8元現金股利，以今日收盤價計算，現金股息殖利率3.77%。

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