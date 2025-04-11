中國換這1招打擊川普MAGA 英特爾恐淪苦主、股價急殺

中國半導體產業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，部分在美國Tape-Out生產的半導體產品可能會因關稅影響而漲價。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國半導體產業協會11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，規定「積體電路」的Tape-Out（設計定案，中國稱流片）的地點認定為原產地，部分在美國Tape-Out生產的半導體產品可能會因關稅影響而漲價，造成英特爾及德儀週五股價暴跌。

綜合《彭博》及《南華早報》報導，美中關稅戰不斷升級，中國重新定義半導體的原產地，扶植中國本土晶圓代工廠，這可能會破壞美國總統川普將製造業回流美國的計畫。

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中國半導體行業協會11日上午發布緊急通知，宣布調整半導體產品的原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以Tape-Out的地點為原產地。Tape-Out是指將晶片設計送交晶圓代工廠生產的過程。

這項政策推升中芯國際在香港上市的股票週五上漲 5.9%，中國第二大晶圓代工廠華虹的股價則飆升 14%。

上海顧問公司 ICWise 的研究報告顯示，作為全球最大的半導體市場，中國可能會對美國本土晶圓廠生產的晶片關閉大門，促使晶圓廠在美國境外設立工廠。研究報告認為，川普的關稅無法實現「讓美國再次偉大」（MAGA）的目標，反而只會「讓美國再次外包」。

這一消息給在美國設有半導體工廠的德州儀器和英特爾帶來了特別的壓力。德儀股價週五盤中大跌 9.3%，英特爾一度下跌 7.4%，格羅方德（GlobalFoundries）盤中跌 2.9%。

至於台積電是否受到影響，瑞穗證券科技行業專家克萊因（Jordan Klein）表示，關稅可能對台積電來說是正面訊息，對高通和AMD也有利。

Omdia 半導體研究總監何輝（音譯）則在11日的網路研討會上表示，關稅的直接影響似乎有限，因為中國大部分進口晶片並非直接從美國生產和運輸。他說，中國將繼續大力支持本土半導體產業，不僅在晶片製造方面，而且在材料和設備等上游領域，不過，這些核心技術目前仍嚴重依賴進口。

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