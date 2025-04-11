玉山銀統籌主辦 中英醫療22.48億聯貸案

玉山銀主辦中英醫療聯貸案，由玉山銀總經理林隆政（右）與中英醫療體系執行長暨寬庭生技董事長劉靜怡共同換約。（圖為玉山銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕由玉山銀行統籌主辦中英醫療社團法人暨寬庭生技22.48億元聯貸案，於4月11日完成簽約。原規劃聯貸金額19.88億元，在合作金庫、安泰銀行、第一銀行、華南銀行、台北富邦銀行及彰化銀行參與下，最終超額認購達1.6倍。

簽約儀式由玉山銀行總經理林隆政，與中英醫療體系執行長暨寬庭生技董事長劉靜怡共同主持；聯貸資金將用於中英醫院板橋院區遷址擴建計畫，落實社會責任授信。

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目前中英醫療社團法人旗下運營，有中英醫院、板英醫院與郵政醫院（受託經營），並於2009年成立康科特股份有限公司從事醫院經營管理顧問，提供醫療設備租賃及醫療後勤服務。

為了配合國家政策推動跨層級醫療，加上既有中英醫院成立時間已逾40年，擬規劃遷址新莊，同步擴建提升地區醫院功能，增加急性一般病床數，以紓解鄰近醫學中心等候時間，壅塞及住院滿床率高的情況，以提供國人更安全舒適的就醫空間。

在醫療產業領域，玉山已為全台42家指標性醫院提供多元化的創新服務，並與多家醫學中心、區域醫院和地區醫院簽署永續醫療合作備忘錄，服務內容包括電子化轉型及永續諮詢服務等。

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